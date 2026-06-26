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PSD: PNL-USR-UDMR sabotează formarea Guvernului: inventează condiții pentru a rămâne pe funcții

Partidul Social Democrat acuză coaliția de dreapta, PNL - USR - UDMR, că sabotează formarea Guvernului, după ce a fost anunțat ca propunere de premier Siegfried Mureșan. PSD a decis să îl propună pe Sorin Grindeanu.
PSD: PNL-USR-UDMR sabotează formarea Guvernului: inventează condiții pentru a rămâne pe funcții
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
26 iun. 2026, 13:30, Politic
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„Partidul Social Democrat denunță blocajul politic total iresponsabil al PNL, USR și UDMR, care riscă să arunce România în haos economic și social. Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun – fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate – este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline”, transmite PSD, vineri, într-un comunicat de presă.

PSD amintește că a susținut, după ce moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan a trecut, adoptarea unei soluții rapide care să permită ca România să meargă înainte, între care și refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan.

„PSD a dorit refacerea rapidă a coaliției pro-occidentale – fără Bolojan. Au refuzat! PSD a susținut încercările președintelui României privind desemnarea unui alt premier. Au refuzat, deși inițial au acceptat. PSD a acceptat să își asume funcția de prim-ministru și guvernarea, dar și adoptarea unui acord politic cu partidele de dreapta. Au refuzat, deși inițial au propus și au insistat săptămâni în șir cu această variantă. Toate aceste schimbări de opinie ale PNL-USR-UDMR demonstrează existența unui scenariu premeditat al acestora de a menține România în criză politică”, spun reprezentanții PSD.

PSD acuză partidele de dreapta că s-au opus „deschiderii afișate de PSD”, „cu un nou șir nesfârșit de pretexte – rotativa guvernamentală, principiul reciprocității, condiții aberante fără acoperire constituțională – schimbate de la o zi la alta, după cum le dictează calculele de partid”.

„Aceasta nu este negociere. Aceasta este sabotaj și rea-voință. România plătește azi prețul acestui joc: Parlamentul intră în vacanță în câteva zile, Guvernul rămâne fără puteri depline, jaloanele PNRR trebuie îndeplinite până la sfârșitul lunii august, iar agențiile de rating se pregătesc să rediscute evaluarea suverană a țării. Blocajul impus de partidele dreptei poate avea un impact devastator asupra ratingului și credibilității României în fața partenerilor europeni. Consecințele acestui blocaj vor fi suportate de milioane de cetățeni”, se mai arată în comunicat.

Astfel, PSD îi somează pe liderii PNL, USR și UDMR „să pună capăt acestui joc iresponsabil”.

 

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