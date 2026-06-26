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Cine este Siegfried Mureșan, propunerea PNL–USR–UDMR pentru șefia Guvernului. Eurodeputat cu experiență la Bruxelles

Siegfried Mureșan este propunerea PNL, USR și UDMR pentru conducerea Guvernului. Eurodeputat din 2014, el are o carieră desfășurată exclusiv la Bruxelles, unde ocupă funcții importante în cadrul PPE.
Cine este Siegfried Mureșan, propunerea PNL–USR–UDMR pentru șefia Guvernului. Eurodeputat cu experiență la Bruxelles
Maria Nițu
26 iun. 2026, 11:16, Politic
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Siegfried Mureșan este numele propus de PNL, USR și UDMR pentru conducerea Guvernului, fiind văzut acum ca principal rival al lui Sorin Grindeanu în cursa pentru funcția de premier al României.

Este o figură cunoscută mai ales la nivel european, unde și-a construit întreaga carieră politică. De asemenea, este un vorbitor fluent de româna, germana, engleza și franceza.

El este considerat un politician cu profil predominant european și una dintre vocile active ale României la Bruxelles. Economist de profesie, Mureșan este membru al Parlamentului European din 2014 și ocupă în prezent funcții de conducere în cadrul Partidului Popular European (PPE), cea mai mare familie politică europeană.

Până acum, el nu a fost nici deputat și nici senator în Parlamentul României și nu a avut inițiative legislative la nivel național, pentru că întreaga sa activitate s-a desfășurat exclusiv în instituțiile Uniunii Europene.

Studii și început de carieră

Potrivit CV-ului său prezentat de Parlamentul European, Siegfried Mureșan s-a născut la 20 septembrie 1981, la Hunedoara. A absolvit în 2004 Academia de Studii Economice din București, specializarea Administrarea Afacerilor în limba germană.

Ulterior, în 2006, el a continuat studiile în Germania, unde a obținut un master în Economie și Știința Managementului la Universitatea Humboldt din Berlin.

Între 2006 și 2009, Mureșan a fost consilier al președintelui Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul german. Începând cu 2011, a lucrat ca expert și consilier politic pe teme europene, inclusiv în cadrul Grupului Partidului Popular European, înainte de a intra în politica electorală.

Cariera politică în Parlamentul European

Siegfried Mureșan a fost ales eurodeputat pentru prima dată în 2014 și a obținut apoi încă două mandate consecutive. A fost afiliat pe rând fostului PDL, apoi PMP, iar din 2018 este membru al Partidului Național Liberal.

La nivel european activează în continuare în cadrul Partidului Popular European (PPE).

În prezent, el este vicepreședinte al PPE și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, unde coordonează dosare legate de bugetul Uniunii Europene, dezvoltare regională și agricultură. În același timp, conduce și Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

Activitate legislativă la Bruxelles

Deși nu a fost parlamentar în România, Mureșan a avut o activitate legislativă importantă în Parlamentul European. Printre principalele sale roluri se numără:

  • raportor al bugetului anual al Uniunii Europene pentru 2017, fiind primul eurodeputat român care a coordonat un astfel de dosar major
  • co-raportor pentru crearea Mecanismului European de Redresare și Reziliență, prin care statele UE, inclusiv România, au primit finanțare prin PNRR
  • negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene după 2027
  • promovarea de amendamente și rezoluții privind sprijinul pentru Republica Moldova, inclusiv pentru obținerea statutului de țară candidată la UE și accelerarea procesului de integrare
  • implicare în dosare legate de transparența fondurilor europene, politica de coeziune și protejarea bugetului comunitar

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