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PSD rupe negocierile pentru guvern și amenință cu anticipatele. Sorin Grindeanu atacă PNL, USR și UDMR: Vor să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat oficial că social-democrații nu vor mai înainta nicio propunere pentru formarea noului executiv, după eșecul ultimelor consultări, subliniind și că formațiunea sa nu se teme de alegeri anticipate.
PSD rupe negocierile pentru guvern și amenință cu anticipatele. Sorin Grindeanu atacă PNL, USR și UDMR: Vor să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
26 iun. 2026, 20:29, Politic
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PSD a fost mereu constructiv în ceea ce privește găsirea unei soluții pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline. A venit momentul ca celelalte partide așa-zis pro-occidentale să spună dacă doresc cu adevărat să formeze o majoritate sau preferă să prelungească criza politică. PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim continuu mințiți, stând la masă cu președintele României”, transmite pe Facebook, Sorin Grindeanu. 

De asemenea, a acuzat și formațiunile PNL, USR și UDMR că mențin blocajul pentru a-și păstra funcțiile și privilegiile. 

Liderul social-democrat a mai declarat că nu va continua negocierile pentru formarea viitorului Executiv, exprimându-și și deschiderea față de organizarea alegerilor anticipate. 

„PSD nu mai înaintează o altă propunere. De aceea, le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor. Foamea voastră de funcții are o limită: nu putem prelungi la nesfârșit o incertitudine care afectează România!”, notează Grindeanu. 

Grindeanu a enumerat mai multe puncte din perspectiva PSD, transmițând: „PSD a avut aceeași poziție de la bun început. Am urmărit formarea unui guvern stabil și funcțional. ⁠PSD a făcut concesii importante pe parcursul celor 50 de zile. Am acceptat inclusiv varianta unui prim-ministru din partea unui partid clasat după PSD la alegeri. PSD consideră că spațiul compromisului este epuizat. Dacă ceilalți parteneri nu doresc această formulă, trebuie să o spună deschis. Nu este util să prelungim negocieri fără perspectivă”. 

Reacția acestuia vine după ce președintele Nicușor Dan a denunțat eșecul consultărilor de la Palatul Cotroceni, criticând Partidul Național Liberal pentru o schimbare de poziție. 

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