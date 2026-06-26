Siegfried Mureșan, mesaj după discuțiile de la Cotroceni: Partidul Național Liberal nu îl va susține pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru

Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, a transmis vineri, după discuțiile de la Palatul Cotroceni, că Partidul Național Liberal nu îl va susține pe Sorin Grindeanu pentru șefia Guvernului.

Mesajul lui Mureșan vine după ce întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor s-a încheiat fără rezultat, iar formațiunile politice au rămas pe pozițiile anterioare.

„Partidul Național Liberal nu îl va susține — și nici nu a spus vreodată că îl va susține — pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Eurodeputatul liberal susține că principalele urgențe ale României sunt implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private.

„Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și a PSD pentru a rezolva aceste urgențe”, a transmis Mureșan.

El afirmă că PNL are „o soluție capabilă să rezolve problemele României”.

„Eu cred că trebuie să ne facem datoria față de românii care vor modernizarea și reformarea țării, nu față de Sorin Grindeanu”, a mai scris Siegfried Mureșan.