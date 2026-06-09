Diana Buzoianu trimite procurorii în pădure. Ce l-a supărat pe ministrul Mediului

anunță Buzoianu. „Am făcut plângere la Parchetul de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după vandalizarea camerelor video care monitorizează drumurile forestiere, camere care fac parte din noul sistem național de monitorizare video a transporturilor de material lemnos finanțat din PNRR”,

Ea susține că mai multe puncte de monitorizare au fost afectate.

„La acest moment, 9 puncte de monitorizare instalate în județele Suceava, Neamț, Prahova și Maramureș (din totalul de 331 deja instalate la nivel național) au fost afectate prin tăierea cablurilor de alimentare, reorientarea camerelor, acoperirea acestora cu vopsea, forțarea cutiilor metalice de protecție sau sustragerea unor componente.

Nu tratăm aceste fapte ca simple acte izolate de vandalism. Vorbim despre echipamente publice, cumpărate din bani europeni, instalate pentru a proteja pădurile României și pentru a întări capacitatea statului de a combate tăierile ilegale și transporturile ilegale de lemn.

Atunci când cineva taie cabluri, întoarce camere, acoperă echipamente cu vopsea sau fură componente ale unui sistem de monitorizare, este legitim să presupunem că acolo există o activitate ilegală. Nu ne lăsăm intimidați. Am dispus Gărzii Forestiere Naționale să intensifice controalele în teren în zonele în care s-au produs aceste acte de vandalism. Cine are ceva de ascuns trebuie să știe că efectul va fi invers: acolo unde echipamentele sunt atacate, controalele vor fi intensificate.

Plângerea penală vizează infracțiunile de distrugere și furt calificat, precum și orice alte infracțiuni care vor rezulta din cercetări. Ministerul Mediului se constituie parte vătămată și parte civilă, urmând ca prejudiciul să fie stabilit după finalizarea evaluării tehnice a componentelor distruse, deteriorate sau sustrase și a costurilor necesare pentru repunerea în funcțiune a infrastructurii afectate.

Printre incidentele documentate se numără distrugerea și sustragerea unor camere LPR la Ostra, județul Suceava, forțarea unor cofrete metalice, reorientarea camerelor și tăierea cablurilor de alimentare la Văleni-Stânișoara, județul Suceava, acoperirea cu vopsea și reorientarea camerelor la Valea Stânei – Cârlibaba, județul Suceava, repoziționarea camerelor la Sabasa – Borca, județul Neamț, și Teșila – Valea Doftanei, județul Prahova, tăierea cablurilor la Podu Coșnei – Coșna, județul Suceava, precum și distrugeri și sustrageri de echipamente la Băile Borșa și Rona de Sus, județul Maramureș.