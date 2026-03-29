Întâlnirea miniștrilor de externe din Egipt, Turcia, Arabia Saudită și Pakistan s-a încheiat la Islamabad

Întâlnirea cvadrilaterală a miniștrilor de externe din Egipt, Turcia, Arabia Saudită și Pakistan, desfășurată în capitala Pakistanului, Islamabad, s-a încheiat cu o zi înainte de termenul inițial, anunță CNN.

După încheierea întâlnirii, ministrul de externe al Arabiei Saudite, Faisal bin Farhan, s-a întâlnit cu prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif.

În cadrul discuției, prim-ministrul „a apreciat reținerea remarcabilă exercitată de Arabia Saudită în contextul crizei actuale”, se arată în comunicatul biroului său. Shehbaz Sharif l-a „asigurat” pe ministrul saudit că „Pakistanul va fi întotdeauna umăr la umăr alături de Arabia Saudită”.

Anul trecut, Pakistanul, statul sud-asiatic cu arme nucleare, a semnat un tratat de apărare cu Arabia Saudită.

În ciuda rolului de mediator între Statele Unite și Iran, au existat îngrijorări că Pakistanul ar putea fi implicat într-un conflict în Orientul Mijlociu dacă Arabia Saudită ar decide să intre în război împotriva Iranului.

Ministrul saudit de externe a transmis „cea mai recentă perspectivă saudită asupra situației regionale”, iar ambele țări au convenit să „continue să își coordoneze îndeaproape pozițiile pentru a asigura pacea și stabilitatea în regiune”.

La discuții au participat și ministrul pakistanez de externe, senatorul Mohammad Ishaq Dar, consilierul pentru securitate națională și șeful serviciilor secrete din Pakistan, general-locotenentul Muhammad Asim Malik.

Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, și ministrul de externe al Egiptului, Badr Abdelatty, au avut de asemenea întâlniri cu prim-ministrul pakistanez, pentru a consolida dialogul cvadrilateral și cooperarea regională.