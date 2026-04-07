Podul care leagă Arabia Saudită de Bahrain a fost închis din cauza amenințărilor iraniene

Autoritatățile au făcut anunțul într-o postare pe rețeaua X, unde au declarat că mișcările vehiculelor au fost „suspendate ca măsură de precauție” din cauza atacurilor iraniene care au vizat Provincia Estică a Arabiei Saudite, potrivit AP.

Podul de 25 de kilometri este singura legătură rutieră între Bahrain, orașul unde se află Flota a 5-a a Marinei SUA, și Peninsula Arabică.

Președintele american Donald Trump a emis un ultimatum Iranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz și a amenințat că va bombarda centralele electrice și podurile iraniene dacă nu o va face până marți, ora 20:00.