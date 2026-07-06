Mușcătura de căpușă: Ce ai de făcut / Când e necesar antibioticul

Bau-baul verii petrecute în natură: căpușa. Nu poți să te bucuri de un picnic la iarbă verde fără să te uiți peste tot în jurul tău după căpușe. Mai ales că au o mușcătură ce poate trece neobservată ore întregi.

Dar în fiecare vară medicii atrag atenția că nu e de glumit cu mușcătura de căpușă. Căpușa este responsabilă pentru transmiterea multor boli infecțioase: boala Lyme, encefalita, febra butonoasă, anaplasmoza.

Măsurile de prevenție recomandate de medici

Folosirea unor repelenți pe bază de DEET sau icaridină. Acestea țin insectele la distanță pentru că le bruiază receptorii olfactivi, astfel încât identificarea persoanei devine foarte grea. Insectele își aleg victimele folosindu-se de informații precum dioxidul de carbon expirat, căldura coprului și substanțele chimice emanate de piele.

Trebuie să evitați să stai direct pe pământ. Când plecați în natură, luați-vă și o pătură. Inspectați pătura înainte s-o aduceți înapoi acasă.

Inspectați-vă corpul, în special scalpul, axilele, zona gâtului, zona inghinală, spatele, genunchii și zona din spatele urechilor.

Purtați încălțăminte închisă, șosete și pantaloni lungi. Preferați hainele deschise la culoare. Cercetările arată că insectele hematofage sunt atrase de negru, bleumarin, roșu închis, portocaliu, alte culori foarte închise sau saturate.

În schimb, nu sunt atrase de alb sau bej, kaki deschis, verde foarte deschis sau nuanțe pastelate. Un studiu publicat în nature Communications arată că, după ce detectează dioxidul de carbon expirat, țânțarii și alte insecte hematofage încep să caute culori – în special roșu, portocaliu, negru și cyan. Ignoră verdele, albastrul, movul, albul.

Explicațiile sunt două: mai întâi este conttrastul vizual – hainele închise la culoare ies mai mult în evidență pe fundalul cerului sau al vegetației, iar a doua – temperatura – culorile închise absorb mai multă căldură, iar insectele sunt atrase de sursele de căldură.

Când este necesară profilaxia cu antibiotice

În majoritatea cazurilor nu se recomandă antibioticele. Profilaxia e indicată doar în cazuri bine definite.

Profilaxia cu antibiotice e luată în considerare în următoarele condiții: fie căpușa este identificată ca aparținând genului Ixodes (care transmite boala Lyme), dacă a stat atașată de piele cel puțin 36 de ore (riscul transmiterii bacteriei crește semnificativ), mușcătura s-a produs într-o zonă în care au fost identificate și alte cazuri de Lyme (există un risc ridicat ca acele căpușse să fie infectate).

Antibioticul poate fi administrat în cel mult 72 de ore de la îndepărtarea căpușei.

De obicei, medicul reomandă Doxiciclină în doză unică – 200 de mg la adulți, 4,4 mg/kg la copii.

Medicul trebuie consultat pentru orice administrare de antibiotic.

Când nu este necesar antibioticul?

Căpușa a fost atașată doar câteva ore, nu era din genul Ixodes, persoana nu are simptome.

Este importantă monitorizarea stării de sănătate timp de 30 de zile de la mușcătură.

Consultați medicul dacă apare o pată roșie care se mărește (eritem migrator) și mai ales dacă depășește 5 cm, dacă aveți febră, frisoane, dureri musculare sau articulare, dureri de cap intense, oboseală neobișnuită, tulburări neurologice sau palpitații.

Cum trebuie îndepărtată căpușa?

Se folosește o pensetă cu vârf fin.

Prindeți căpușa cât mai aproape de piele, trageți căpușa ferm, fără să răsuciți.

Dezinfectați zona după îndepărtare.

Nu aplicați alcool, vaselină, lac d eunghii sau alte substanțe înainte de extragere pentru că există riscul ca insecta să elimine conținutul stomacului în timpul desprinderii.