Criminalitatea motivată politic în Germania a atins un nou record

Autoritățile au înregistrat un total de 85.837 de infracțiuni motivate politic în 2025, în creștere cu 2% față de 2024 – aceasta fiind cea mai mare cifră de la începutul sondajului comun federal-landic în 2001, potrivit Anadolu.

Numai din 2015, numărul infracțiunilor înregistrate a fost mai mult decât dublu, a relatat cotidianul Suddeutsche Zeitung, citând documente de la Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA).

Conform cifrelor, infracțiunile comise de extrema dreaptă reprezintă de departe cea mai mare problemă din Germania, cu 42.544 de infracțiuni comise în 2025.

Al doilea cel mai mare număr de cazuri, cu 13.490 de infracțiuni, a fost înregistrat în tabăra politică de extremă stânga.

Ancheta au atribuit numărul mare de infracțiuni motivate politic, printre altele, alegerilor federale anticipate din februarie 2025 și numeroaselor infracțiuni conexe împotriva oponenților politici.

Cu toate acestea, aceștia au remarcat și faptul că numeroase crize internaționale, cum ar fi conflictul din Orientul Mijlociu, au avut un impact asupra Germaniei.

În aproximativ 6.886 de cazuri, poliția a presupus un motiv ideologic străin, iar în 1.983 de cazuri, un motiv religios.

În aproximativ 20.934 de cazuri, însă, cazurile nu au putut fi legate cu precizie de un motiv anume.