Barak Obama își deschide muzeu prezidențial: ce conține și care sunt costurile

Muzeul prezidențial expune suveniruri din campanie și artefacte prezidențiale, în timp ce campusul are un nou teren de baschet comunitar, o bibliotecă publică și un loc de joacă.

Cum arată cifrele din spatele muzeului prezidențial al fostului președinte Barack Obama? Le dezvăluie Associated Press

850 de milioane de dolari este costul aproximativ pentru construirea turnului muzeului de 78 de metri și a campusului de aproape 9 hectare, pe care Fundația Obama îl finanțează din donații private. Costul a crescut vertiginos față de estimările inițiale de 350 de milioane de dolari.

600.000 este numărul anual estimat de vizitatori la muzeu. Se așteaptă ca până la 1 milion de persoane să viziteze facilitățile gratuite din campus în fiecare an.

A place to learn, a place to play, and a place to belong. President Obama and CEO of the Obama Foundation Valerie Jarrett recently marveled at our whimsical playground — full of oversized animal structures and world class play equipment — and reflected on how our on-site branch… pic.twitter.com/CpOuv90fAa — The Obama Foundation (@ObamaFoundation) May 30, 2026

Numărul aproximativ de titluri de cărți pe care Obama le-a selectat personal pentru a fi prezentate într-o „Sală de Lectură Prezidențială” la o nouă filială a bibliotecii publice din campus este de 3.500.

Sunt în muzeu și 440 de insigne de campanie diferite expuse din campaniile lui Obama, inclusiv cele concepute pentru state individuale.

Se regăsesc și 28 de opere de artă comandate de la 30 de artiști diferiți.

Surpriza este un stup de albine din campus. O stupină face parte din grădinile și amenajarea peisagistică extinsă din campus.