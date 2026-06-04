Prima pagină » Life-Inedit » Barak Obama își deschide muzeu prezidențial: ce conține și care sunt costurile

Barak Obama își deschide muzeu prezidențial: ce conține și care sunt costurile

Centrul Prezidențial Obama se va deschide pe 19 iunie, la mai bine de un deceniu după ce fostul președinte american a ales orașul natal Chicago pentru proiect. Pe lângă obiecte și suveniruri, campusul are și un teren de baschet, o bibliotecă, un loc de joacă și o stupină.
Barak Obama își deschide muzeu prezidențial: ce conține și care sunt costurile
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laura Buciu
04 iun. 2026, 09:35, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Muzeul prezidențial expune suveniruri din campanie și artefacte prezidențiale, în timp ce campusul are un nou teren de baschet comunitar, o bibliotecă publică și un loc de joacă.

Cum arată cifrele din spatele muzeului prezidențial al fostului președinte Barack Obama? Le dezvăluie Associated Press

850 de milioane de dolari este costul aproximativ pentru construirea turnului muzeului de 78 de metri și a campusului de aproape 9 hectare, pe care Fundația Obama îl finanțează din donații private. Costul a crescut vertiginos față de estimările inițiale de 350 de milioane de dolari.

600.000 este numărul anual estimat de vizitatori la muzeu. Se așteaptă ca până la 1 milion de persoane să viziteze facilitățile gratuite din campus în fiecare an.

Numărul aproximativ de titluri de cărți pe care Obama le-a selectat personal pentru a fi prezentate într-o „Sală de Lectură Prezidențială” la o nouă filială a bibliotecii publice din campus este de 3.500.

Sunt în muzeu și 440 de insigne de campanie diferite expuse din campaniile lui Obama, inclusiv cele concepute pentru state individuale.

Se regăsesc și 28 de opere de artă comandate de la 30 de artiști diferiți.

Surpriza este un stup de albine din campus. O stupină face parte din grădinile și amenajarea peisagistică extinsă din campus.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia