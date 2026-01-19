Prima pagină » Politic » Fost premier român, ironii la adresa lui Donald Trump: Singurul argument pentru Groenlanda e culoarea părului, ca a lui Erik cel Roșu

Fost premier român, ironii la adresa lui Donald Trump: Singurul argument pentru Groenlanda e culoarea părului, ca a lui Erik cel Roșu

Un fost premier al României a lansat ironii la adresa fostului președinte american Donald Trump, pornind de la istoria vikingilor și de la sărbătoarea „Ziua Leif Erikson” din Statele Unite, celebrată pe 9 octombrie.
Într-o postare cu tentă istorică și satirică, Ludovic Orban, fost șef al Guvernului de la București, amintește că această zi a fost stabilită prin decizia Congresului și a președintelui Lyndon B. Johnson în 1964 și marchează debarcarea exploratorilor vikingi conduși de Leif Erikson în America de Nord, în jurul anului 1000, cu mult înainte de Cristofor Columb.

„Leif Erikson este fiul lui Erik cel Roșu, exploratorul care a descoperit și a început colonizarea Groenlandei în anul 985. Singurul argument pe care Trump l-ar putea avea pentru pretențiile asupra Groenlandei este asemănarea de culoare a părului cu Erik cel Roșu”, scrie fostul premier, făcând aluzie la declarațiile și ambițiile politice ale liderului american.

Acesta adaugă, în cheie ironic-istorică, că dacă ar fi să ținem cont de realitate, „mai degrabă Groenlanda ar putea emite pretenții asupra Americii de Nord, decât Trump asupra Groenlandei”, având în vedere că vikingii au ajuns pe continent cu aproape 500 de ani înaintea marilor explorări moderne.

Mesajul este însoțit de imaginea statuii lui Leif Erikson din fața Capitoliului statului Minnesota, simbol al moștenirii scandinave din Statele Unite și al primilor exploratori europeni care au ajuns în America de Nord.

