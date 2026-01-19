Viktor Orbán lansează o „petiție” împotriva finanțării Ucrainei de către UE 

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, care se pregătește pentru alegeri dificile în aprilie, a declarat vineri că va lansa o „petiție națională” pentru a solicita sprijin pentru politica sa de respingere a finanțării UE pentru Ucraina vecină, în contextul în care aceasta luptă împotriva unei invazii rusești, scrie Kyivpost.com.

Întrucât războiul nu dă semne de sfârșit și economia Ungariei stagnează, Orbán a prezentat alegerile ca o alegere între război și pace, prezentând Ucraina ca nemeritând sprijin și guvernul său ca singura garanție împotriva conflictului și a extinderii economice.

Încă de anul trecut, panourile electorale ale partidului Fidesz al lui Orbán au încercat să-l asocieze pe liderul opoziției, Peter Magyar, cu Bruxelles-ul și Ucraina, sugerând că a vota pentru partidul său Tisza înseamnă a vota pentru tancuri și război.

Orban spune că UE va presiona Ungaria să plătească

Campania lui Orbán vizează în principal alegătorii din mediul rural și reflectă campaniile sale anterioare anti-migrație, deoarece majoritatea sondajelor arată că Fidesz este în urma lui Tisza.

Detaliile „petiției” erau neclare, dar aceasta părea să fie echivalentă cu un referendum informal, sub forma unui buletin de vot trimis cetățenilor.

„Toată lumea va primi această (petiție națională) și va avea șansa de a spune «nu» și de a spune, împreună cu guvernul, că nu vom plăti”, a declarat Orbán vineri la radioul de stat, acuzând opoziția că este pro-Ucraina.

Orbán a declarat, fără a cita nicio dovadă, că Uniunea Europeană va exercita presiuni asupra Ungariei pentru a-și trimite tinerii să lupte în Ucraina, „și există o teamă justificată că forțele pro-ucrainene vor ceda presiunilor din partea Bruxelles-ului”.

Acesta a mai declarat că Tisza susține pacea în Ucraina, respinge ideea recrutării obligatorii și nu va susține nicio escaladare a războiului.

Comisia Europeană a prezentat miercuri propunerea de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro. În decembrie, când planul a fost finalizat, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au fost de acord, atâta timp cât nu le afectează financiar.

Un sondaj realizat în decembrie de Policy Solutions și Zavecz Research a indicat o opoziție tot mai mare în Ungaria față de finanțarea UE pentru Ucraina. În 2023, 57% erau în favoare și 41% împotrivă, dar, anul trecut, doar 36% erau în favoare și 63% împotrivă.