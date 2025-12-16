Marea Britanie lansează o revizuire amplă privind finanțarea BBC, pe fondul presiunilor politice și juridice

Decizia vine într-un moment delicat pentru BBC, marcat de scăderea numărului de plătitori ai taxei TV, competiția acerbă din partea platformelor de streaming și un proces de proporții intentat în Statele Unite, scrie Reuters.

Procesul intentat de Donald Trump și impactul asupra finanțării BBC

Președintele american Donald Trump a dat în judecată BBC într-o instanță federală din Miami, solicitând despăgubiri de până la 10 miliarde de dolari. Acesta acuză instituția britanică de defăimare, susținând că a difuzat fragmente editate dintr-un discurs al său.

BBC a confirmat că apără cazul în instanță, deși a prezentat deja scuze oficiale. Procesul adaugă presiune suplimentară asupra finanțării BBC, într-un context financiar deja fragil.

Modelul actual de finanțare BBC

În prezent, finanțarea BBC se bazează în principal pe taxa anuală de 174,50 lire sterline percepută fiecărei gospodării care deține un televizor. Totuși, numărul licențelor este în scădere constantă.

Guvernul ia în calcul reforme structurale, inclusiv posibilitatea creșterii veniturilor comerciale. De asemenea, va fi analizată separat finanțarea World Service, serviciul internațional al BBC, care ajunge la aproximativ 453 de milioane de persoane la nivel global în fiecare săptămână.

Poziția guvernului

Ministrul culturii, Lisa Nandy, a declarat că BBC trebuie să reflecte diversitatea Marii Britanii, să contribuie la creșterea economică și să beneficieze de o finanțare sustenabilă și echitabilă. Ea a subliniat importanța menținerii independenței editoriale și a încrederii publice.

Actuala cartă a BBC expiră în decembrie 2027, iar revizuirea face parte din procesul de redefinire a mandatului instituției.

Scandaluri recente

BBC a fost afectată recent de mai multe scandaluri, inclusiv demisia prezentatorului Huw Edwards, după ce acesta a pledat vinovat pentru deținerea de imagini ilegale cu minori, precum și de controverse editoriale legate de un documentar despre Gaza.

Cu toate acestea, un sondaj guvernamental arată că 60% dintre adulții britanici rămân mulțumiți de BBC News.

Directorul general Tim Davie, care și-a anunțat demisia în urma plângerii formulate de Trump, a salutat inițiativa guvernului privind finanțarea BBC, afirmând că instituția este pregătită pentru schimbare.