Netanyahu anunță că Israelul continuă să lanseze atacuri împotriva Hezbollah

Într-un mesaj video publicat pe X, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că armata țării continuă atacurile împotriva Hezbollah – gruparea militantă susținută de Iran și cu sediul în Liban – și că a dat instrucțiuni Forțelor de Apărare Israeliene să continue consolidarea zonei de securitate din sudul Libanului.

„Forțele noastre continuă să lovească Hezbollah, suntem pe punctul de a cuceri Bint Jbeil. În același timp, ieri am dat instrucțiuni Armatei de Apărare a Israelului (IDF) să continue consolidarea zonei de securitate”, se arată în mesajul care însoțește videoclipul publicat de Netanyahu pe X.

SUA ține Israelul la curent în permanență cu privire la contactele cu Iranul, a spus Netanyahu, adăugând că obiectivele SUA și ale Israelului sunt aliniate.

„Prietenii noștri americani ne țin la curent în permanență cu privire la contactele cu Iranul. Obiectivele noastre sunt aceleași. În anticiparea unei posibile reluări a ostilităților, suntem pregătiți pentru orice scenariu”, a completat premierul israelian.

Anunțul vine după ce Netanyahu și cabinetul său de apărare s-au întâlnit mai devreme în cursul zilei pentru a discuta posibilitatea unui armistițiu în Liban.