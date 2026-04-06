Șantierul Naval din Mangalia intră în procedură de faliment după ce votul asupra planului de reorganizare a fost respins

Adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus pentru companie, a anunțat luni CITR, administratorul judiciar al Șantierului Naval din Mangalia și lider al pieței de restructurare și insolvență din România.

Potrivit oficialilor CITR, decizia marchează trecerea șantierului în etapa de faliment, etapă în care activitatea curentă va fi oprită treptat și vor fi inițiate procedurile de lichidare, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Planul de reorganizare supus la vot a avut ca obiectiv identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure resursele financiare necesare relansării acestuia. Respingerea planului de către creditori determină obligația administratorului judiciar de a sesiza instanța de judecată, care va decide deschiderea procedurii de faliment și pașii următori în derularea acesteia, conform sursei citate.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, declară Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR și administrator judiciar al Șantierului Naval din Mangalia.

Companie de interes strategic

Votul vine și după ce, săptămăna trecută, Combinatul Siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, Liberty Tubular Products, Romaero și Damen Shipyards Mangalia – aflate fie în insolvență, fie în concordat preventiv, au fost declarate companii de interes strategic, printr-o hotărâre de Guvern, inițiată de Ministerul Economiei, astfel că angajații acestora pot să primească drepturile salariale din fondul de garantare, până la Paște după cum a declarat, marți, Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului.

Pentru Damen și Romaero, pentru operatorii de interes strategic aflați în insolvență, suma alocată este de 89,7 milioane lei, pentru 1.017 beneficiari de la Damen Shipyards Mangalia S.A., respectiv 526 beneficiari de la Romaero SA, pentru o perioadă de 7 luni fiecare. Potrivit Guvernului, cele două societăți au beneficiat anterior de plata creanțelor salariale pentru o perioadă de 5 luni fiecare din Fondul de Garantare, în temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 200/2006.

Societatea se află în insolvență și este administrată de CITR din iunie 2024. Olandezii de la Damen Holding dețin 49% din acțiunile șantierului naval Mangalia, pachetul de control, de 51%, fiind deținut de Ministerul Economiei.

CITR a dat asigurări că, pe parcursul procedurii, va continua să informeze părțile interesate cu privire la etapele majore ale procesului și la calendarul măsurilor care vor fi implementate. Scopul este ca procedura să se desfășoare într-un mod ordonat și transparent, cu respectarea drepturilor tuturor creditorilor și a angajaților.

Argumentele Damen

Reporterul Mediafax a transmis acționarilor olandezi o solicitare pentru un comentariu în urma votului de luni.

La solicitarea Mediafax, Damen Holding a transmis că își menține pozia de din 25 martie, când preciza într-o declarație transmisă presei, după adunarea creditorilor în care s-a amânat votul, că își reafirmă angajamentul de a sprijini viitorul șantierului naval Mangalia, ca parte a unui plan echilibrat și corect, explicând de ce nu poate susține planul propus.

„Damen Holding a realizat o analiză detaliată a planului de reorganizare propus de administratorul judiciar al companiei care operează șantierul naval Mangalia. Această evaluare atentă arată că planul propus exclude în totalitate rambursarea investițiilor semnificative și a împrumuturilor acordate de Damen Holding șantierului, atât în prezent, cât și în viitor, ceea ce creează un dezechilibru major și generează prejudicii substanțiale pentru Damen”, arătau reprezentanții companiei.

Potrivit oficialilor, este important de menționat că Damen nu va lua decizii care să afecteze interesele sale legitime sau pe cele ale angajaților, partenerilor și celorlalte părți implicate.

„Deși compania rămâne angajată să sprijine viitorul și posibila continuare a activității șantierului naval Mangalia, ținând cont și de situația angajaților acestuia, un astfel de sprijin poate fi oferit doar într-un cadru echitabil, care să reflecte pe deplin contribuțiile tuturor părților implicate”, au declarat oficialii.

„Din păcate, în forma actuală, planul de reorganizare nu îndeplinește aceste criterii, motiv pentru care Damen nu îl poate susține. Cu toate acestea, compania noastră rămâne deschisă dialogului și este disponibilă să colaboreze cu toate părțile interesate pentru a identifica și analiza soluții alternative. Obiectivul nostru este să sprijinim un viitor durabil și sustenabil pentru șantierul naval Mangalia, într-un mod corect pentru toate părțile implicate, inclusiv pentru Damen, care a realizat investiții semnificative de-a lungul anilor”, au transmis oficialii Damen pe 25 martie.