Angajații de la Liberty Galați, Damen și Romaero pot primi salariile restante până la Paște după ce Guvernul le-a declarat companii de interes stategic

Prin actul normativ adoptat marți, sunt declarate de interes strategic comapaniile Liberty Galați S.A., Liberty Tubular Products Galați S.A., Romaero S.A. și Damen Shipyards Mangalia S.A., în insolvență sau în concordat, astfel că se dă o gură de aer celor câteva mii de angajați cu salarii restante.

„În virtutea acestei hotărâri de Guvern, fondul de garantare va putea să plătească drepturile salariale pentru angajații acestor societăți comerciale de interes strategic, doi dintre ei aflați în concordat preventiv, doi dintre ei aflați în insolvență. Și e foarte bine, cred și cred că credeți și dumneavoastră același lucru, că oamenii își vor primi banii până de Paști”, a declarat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Palatului Victoria.

Potrivit documentelor guvernamentale, cuantumul drepturilor salariale care vor fi achitate din Fondul de Garantare este de 257,7 milioane lei și se încadrează în bugetul aprobat pentru ANOFM pentru această categorie de cheltuieli, astfel:

pentru operatorii de interes strategic în concordat preventiv (Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA), suma alocată este de 168 milioane lei, pentru 2.949 beneficiari, pentru o perioadă maximă de acordare de 6 luni;

pentru operatorii de interes strategic aflați în insolvență, suma alocată este de 89,7 milioane lei, pentru 1.017 beneficiari de la Damen Shipyards Mangalia S.A, respectiv 526 beneficiari de la Romaero SA, pentru o perioadă de 7 luni fiecare. Potrivit Guvernului, cele două societăți au beneficiat anterior de plata creanțelor salariale pentru o perioadă de 5 luni fiecare din Fondul de Garantare, în temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 200/2006.

„Adoptarea acestei hotărâri are ca obiectiv consolidarea cadrului de identificare și susținere a operatorilor economici cu rol esențial în economia națională, contribuind la creșterea rezilienței economice și la protejarea intereselor strategice ale României”, a transmis Guvernul după ședința de marți.

„Pierderea acestor capacități nu înseamnă doar închiderea unor companii”

Prin decizia de azi, statul protejează direct – indiferent de greșelile trecutului, de locuri de muncă și menține în funcțiune capacități industriale esențiale pentru economia României, a transmis ministrul de resort, la finalul ședinței de Guvern.

„Este oficial, tocmai a fost aprobat în ședința extraordinară de guvern: peste 4500 de oameni își vor lua salariile, iar forța de muncă strategică va fi păstrată. Liberty Galați, Damen Shipyards Mangalia și Romaero au fost incluse pe lista operatorilor economici de interes strategic. Urmează o miză la fel de grea: viitorul de acum trebuie să îndemne dezvoltarea economică și atragerea de investiții sustenabile. Prin decizia de azi, protejăm direct mii de locuri de muncă și menținem în funcțiune capacități industriale esențiale pentru economia României”, a transmis ministrul Economiei, Irineu Darău, într-o postare pe Facebook.

„Vorbim despre mii de locuri de muncă directe protejate prin această decizie. Concret, salariile restante pot fi plătite din Fondul de garantare, inclusiv în situațiile concrete de concordat preventiv sau insolvență. Aceste companii nu sunt doar angajatori mari. Ele susțin lanțuri industriale întregi și sectoare esențiale din economie. Și, indiferent de erorile trecutului, au dreptul la un viitor și vom face tot ceea ce e posibil pentru a avea șansa unor investiții serioase”, a precizat membrul Guvernului.

Potrivit ministrului, oțelul produs la Galați intră în construcții, infrastructură și industrie prelucrătoare, activitatea Romaero este direct legată de mentenanța și funcționarea capabilităților aeriene, șantierul de la Mangalia are un rol important în industria navală și în capacitatea de producție și reparații.

„Pierderea acestor capacități nu înseamnă doar închiderea unor companii. Înseamnă dependență mai mare de importuri, pierderea de competențe industriale și costuri economice pe termen lung. În mod evident, niciodată nu mai trebuie să se ajungă în situațiile disperate de acum, iar o dezvoltare sustenabilă va fi posibilă doar prin atragerea de investiții majore. Această decizie nu este despre a susține o companie, ci despre a proteja un interes strategic: locuri de muncă, competențe industriale și capacitatea României de a produce. Statul trebuie să intervină atunci când riscul este pierderea unor capacități industriale pe care nu le mai putem reconstrui ușor. Este un pas necesar pentru a menține funcționale industrii esențiale și pentru a consolida reziliența economică a României”, a conchis Irineu Darău.

Traseul deciziei

Extinderea posibilității de acordare a salariilor din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale la societățile în concordat preventiv s-a făcut prin ordonanță de urgență acum o lună și aproape două săptămâni, pe 19 februarie, când Florin Manole, ministrul Muncii, șeful instituției inițiatoare, deja anunța că peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București beneficiază de protecție salarială extinsă prin adoptarea acestui proiect.

Documentul a apăruse pe masa Guvernului la o săptămână după ce Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, a declarat că Executivul intenționează să declare Combinatul Siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, drept obiectiv de importanță strategică, în contextul intrării în procedura de concordat și al unei posibile licitații internaționale anunțate pentru 12 mai.

Cu acea ocazie s-a făcut referire la existența unui proiect de ordonanță de urgență, aflat în primă lectură, care ar urma să permită angajaților companiilor aflate în concordat să aibă acces la fondul de garantare.

Noua OUG adoptată pe 19 februarie include excepții de la legea de bază în cazul acestei categorii de angajați, respectiv suma totală a creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare poate depăși cuantumul a 5 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, dar fără să depășească cuantumul a 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat al operatorilor economici stabiliți ca fiind de interes strategic prin hotărâre a Guvernului.

În același timp, documentul prevede că pentru angajatorii împotriva cărora s-a deschis procedura de concordat preventiv suma totală a creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăși cuantumul a 6 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat al operatorilor economici stabiliți ca fiind de interes strategic prin hotărâre a Guvernului.

Fondul de garantare se constituie prin distribuirea din contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori la bugetul de stat a cotei de 15%.

Ordonanța de urgență definea și noțiunea de operator economic de interes strategic – în cazul cărora se pot plăti sumele stabilite -respectiv „operatorul economic, indiferent de forma de proprietate, a cărui activitate este esențială pentru apărarea națională, securitatea economică, energetică, alimentară sau socială a statului, ori pentru funcționarea infrastructurilor critice și a capacităților industriale de apărare ale statului, stabilit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului cu atribuții în domeniul de activitate – Ministerului Economiei – în baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (14) și (15 ) și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, cu modificările și completările ulterioare”.

Stabilirea operatorilor economici de interes strategic se realizează având în vedere cel puțin una dintre următoarele condiții cadru generale, după caz: