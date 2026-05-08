Sindicatul Liber Navalistul își dorește ca Șantierul Mangalia, aflat în faliment, să fie vândut unei firme care poate continua activitatea

„Sindicatul Liber „Navalistul” solicită Adunării Creditorilor să nu trateze valorificarea

activului funcțional „Şantierul Naval Mangalia” ca pe o simplă operațiune de vânzare a unor

bunuri. Obiectul procedurii nu este un depozit, un teren liber sau o sumă de echipamente

industriale izolate, ci un şantier naval cu istorie, infrastructură, know-how, personal calificat

şi importanță strategică pentru economia locală şi națională”, se arată în punctul de vedere publicat de sindicat, care a fost transmis creditorilor în ședința de vineri.

Sindicaliștii își doresc ca activitatea să continue și solicită Adunării Creditorilor să identifice un cumpărător care poate gestiona în continuare activitatea companiei și propun ca o parte din muncitori să rămână, ca proiectele existente să poată continua și nu să fie destructurată separat, prin vânzări ale activelor existente, și concediere.

„Sindicatul apreciază că valorificarea separată a activelor ar produce, cel mai probabil, o

pierdere ireversibilă a caracterului funcțional al şantierului, ar reduce drastic şansele de

reluare a activității navale la Mangalia şi ar transforma procedura de faliment într-o lichidare

de patrimoniu fără perspectivă industrială. Din acest motiv, Sindicatul consideră că opțiunea

vânzării în bloc poate fi susținută, dar numai în măsura în care strategia şi regulamentul sunt

completate cu garanții minime privind păstrarea caracterului industrial al activului şi

tratarea forței de muncă specializate ca element relevant al valorificării”, se arată în punctul de vedere transmis de sindicat.

Potrivit sindicatului, dacă „Damen Shipyards” se vinde ca șantier naval, nu ca simplu ansamblu imobiliar sau ca infrastructură pentru dezmembrare, regulamentul trebuie să includă criterii și obligații pentru o firmă capabilă să opereze șantierul, afirmând că acesta este „un ansamblu industrial strategic”.

Sindicaliștii au mai solicitat Adunării Creditorilor să mandateze lichidatorul judiciar să analizeze menținerea temporară a unui nucleu de salariați, nu doar pentru finalizarea proiectelor aflate în derulare sau pentru operațiunile de lichidare, ci şi pentru conservarea valorii economice a activului până la finalizarea primei etape de valorificare.

Reamintim că luni, firma care gestionează Șantierul Naval din Mangalia, „DAMEN SHIPYARDS”, a intrat în procedură de faliment, după ce Adunarea Creditorilor a respins planul de reorganizare propus pentru companie, de către firma CITR, lichidatorul judiciar al afacerii.