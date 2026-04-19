Puterea de cumpărare a pensiilor, în scădere accentuată în ultimele luni

Datele Eurostat arată că, în ianuarie 2026, inflația la alimente în România a ajuns la 7,6%, raportat la aceeași lună a anului precedent. Nivelul este semnificativ peste media UE, de aproximativ 2,5%, și plasează România pe primul loc în clasamentul statelor membre.

În timp ce în unele țări europene prețurile alimentelor au stagnat sau chiar au scăzut, România a continuat să înregistreze creșteri susținute, tendință care s-a accentuat în a doua parte a anului 2025 și s-a menținut la început de 2026.

Accelerare vizibilă în ultimele luni

Evoluția lunară indică o accelerare a inflației alimentare: de la valori de 5–6% în prima parte a anului 2025, creșterile au ajuns la aproape 9% în a doua jumătate a anului, niveluri care se mențin ridicate și în prezent.

Această evoluție afectează direct costul coșului de consum, în special pentru gospodăriile cu venituri fixe.

Pensiile pierd din puterea de cumpărare

În paralel, datele privind dinamica puterii de cumpărare a pensiei medii indică o deteriorare rapidă. După o perioadă de creșteri nominale în 2024, efectul acestora a fost anulat de inflație.

Începând din a doua jumătate a anului 2025, indicatorul a intrat în teritoriu negativ, ajungând la valori de aproximativ –8% spre finalul anului și începutul lui 2026. Nivelul este comparabil cu episoadele de corecție severă din ultimele două decenii.

Scăderea puterii de cumpărare afectează în mod direct pensionarii, în contextul în care alimentele și medicamentele au o pondere ridicată în cheltuielile acestora. Specialiștii atrag atenția că, în absența unor ajustări care să țină pasul cu inflația, presiunea asupra nivelului de trai va continua.

Datele sunt publicate în contextul aplicării unor politici de consolidare fiscală și de control al cheltuielilor bugetare, promovate de actuala conducere guvernamentală, asociată cu mandatul premierului Ilie Bolojan.

Statisticile oficiale indică o combinație de factori cu impact direct asupra populației vulnerabile: creșteri accelerate ale prețurilor la alimente și o reducere semnificativă a puterii de cumpărare a pensiilor.

Evoluțiile din ultimele luni plasează România într-o poziție nefavorabilă la nivel european și ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea nivelului de trai pe termen scurt.