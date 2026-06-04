De ce tot mai mulți oameni caută alternative la economisire prin care vor ca banii să producă mai mult

Mi se pare interesant cum generații întregi au fost educate să creadă că stabilitatea financiară înseamnă un singur lucru: să muncești, să economisești și să păstrezi banii „la sigur”.

Pentru părinții noștri, ideea de siguranță era simplă: bani în bancă, poate un depozit, poate niște economii puse deoparte „pentru zile negre”. Și, sincer, în contextul economic prin care au trecut ei, abordarea avea perfect sens.

Doar că lumea financiară de astăzi funcționează diferit. În ultimii ani, tot mai mulți români au început să observe ceva ce înainte era ignorat: faptul că economisirea singură nu mai este suficientă pentru a păstra valoarea banilor pe termen lung.

Inflația schimbă complet jocul. Poți avea aceeași sumă în cont ca acum cinci ani, dar puterea reală de cumpărare poate fi semnificativ mai mică. Practic, banii „stau”, în timp ce prețurile merg înainte.

Warren Buffett spunea foarte simplu: „Dacă nu găsești o metodă prin care să faci bani și în timp ce dormi, vei munci toată viața.” Mult timp am crezut că această idee este doar un citat motivațional bun pentru internet. În realitate, este una dintre cele mai importante lecții despre bani.

Pentru că există o diferență uriașă între a lucra pentru bani și a face banii să lucreze pentru tine.

Primul model este cel clasic: timp contra venit. Mergi la job, primești salariul, plătești cheltuielile și repeți procesul luna următoare.

Al doilea model începe în momentul în care o parte din venitul tău este direcționată către active care pot produce valoare în timp.

Aici apare motivul pentru care tot mai mulți oameni încep să se uite către investiții, ETF-uri și piața bursieră. Nu pentru că vor să devină milionari peste noapte. Ci pentru că încep să înțeleagă că simpla economisire nu mai rezolvă singură problema viitorului financiar.

Robert Kiyosaki, autorul cărții „Tată bogat, tată sărac”, spunea că „oamenii săraci și clasa de mijloc muncesc pentru bani, în timp ce bogații fac banii să lucreze pentru ei”.

Dincolo de stilul său controversat, ideea de bază rămâne relevantă: diferența financiară nu vine întotdeauna din cât câștigi, ci din ce faci cu surplusul după ce câștigi. Iar astăzi, accesul la investiții este mult mai simplu decât era acum 10 sau 15 ani.

Dacă în trecut piața bursieră părea un teritoriu rezervat brokerilor și oamenilor cu capital mare, acum investițiile pot începe direct dintr-o aplicație mobilă, cu sume accesibile și instrumente mult mai ușor de înțeles.

ETF-urile, de exemplu, au devenit populare tocmai pentru că oferă expunere diversificată la sute sau mii de companii printr-o singură investiție. Practic, în loc să încerci să alegi „acțiunea perfectă”, investești într-o bucățică din economia globală.

De aceea, pentru mulți investitori aflați la început de drum, strategia simplă a investițiilor recurente începe să înlocuiască vechiul model al economiilor pasive.

Iar platforme precum XTB au accelerat acest proces prin acces mai ușor la acțiuni și ETF-uri internaționale, dar și prin conținut educațional destinat celor care vor să înțeleagă mai bine cum funcționează investițiile înainte să înceapă.

Poate cea mai importantă schimbare este însă una de mentalitate. Tot mai mulți români nu mai întreabă doar „cât să economisesc?”, ci „cum pot face ca banii mei să producă mai mult în timp?”. Și cred că aceasta este, de fapt, adevărata maturizare financiară.

Pentru că salariul îți susține prezentul. Dar capitalul investit inteligent poate începe, în timp, să îți cumpere liniștea.

Avertisment cu privire la riscuri

Performanțele din trecut nu reprezintă garanții pentru rezultatele viitoare. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.