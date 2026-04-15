Producția industrială din România, în scădere în primele două luni ale anului

Producția industrială din România a scăzut în primele două luni ale anului, comparativ cu perioada similară a anului trecut, arată datele INS.
Producția industrială din România, în scădere în primele două luni ale anului
sursa foto: pixabay
Cosmin Pirv
15 apr. 2026, 09:45, Economic

În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, producţia industrială a scăzut atât ca serie brută cu 2,6%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,5%.

Datele INS arată că, în februarie 2026, producţia industrială, ca serie brută, a crescut faţă de luna precedentă cu 9,3%.

S-au înregistrat creșteri în industria prelucrătoare (+14,5%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat și industria extractivă au scăzut cu 9,3%, respectiv cu 4,0%.

Ca serie ajustată, producţia industrială a fost mai mică faţă de luna precedentă cu 0,4%.

Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială ca serie brută a scăzut cu 1,8%. Sunt scăderi în industria extractivă (-3,5%) și industria prelucrătoare (-2,8%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 4,5%.

În primele două luni ale anului, comparativ cu perioada 1 ianuarie–28 februarie 2025, producţia industrială, serie brută, a scăzut cu 2,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-4,4%) și industria extractivă (-2,7%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 7,6%.

Ca serie ajustată, producţia industrială a fost mai mică cu 2,5%.

