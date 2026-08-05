Trei jucători ai naționalei de rugby au devenit cetățeni români

Cei trei au depus jurământul de credință față de România în cadrul unei ceremonii organizate la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București.

„Un moment special pentru rugby-ul românesc și pentru trei dintre Stejari. Fonovai Tangimana (39 de selecții), Jason Tomane (31 de selecții) și Kuselo Moyake (4 selecții) au depus astăzi jurământul de credință față de România, în cadrul unei ședințe solemne organizate la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) din București, în prezența doamnei Ana Claudia Țapardel, vicepreședinte al ANC cu atribuții de președinte, cu rang de secretar de stat. Începând de astăzi, cei trei sunt oficial cetățeni români”, a transmis Federația Română de Rugby.

Fonovai Tangimana, care evoluează ca centru sau aripă, a debutat pentru România în noiembrie 2016, într-un meci cu Statele Unite. El a adunat 39 de selecții și a participat la Cupa Mondială de Rugby din 2023. Ajuns în România în 2012, Tangimana a evoluat pentru Timișoara Saracens, CSM București, CSA Steaua, CS Rapid și CS Dinamo, club la care joacă în prezent.

Jason Tomane a debutat pentru naționala României în noiembrie 2021, într-un meci cu Uruguay. Centrul Stejarilor are 31 de selecții și a făcut parte din lotul României la Cupa Mondială din 2023. Tomane locuiește în România din 2017. A evoluat pentru CSM București, iar din 2019 joacă la CSM Știința Baia Mare.

Kuselo Moyake, jucător de linia a treia, a debutat pentru România în noiembrie 2017, într-un meci cu Tonga. El are patru selecții pentru echipa națională. Moyake a ajuns în România în 2014 și a jucat pentru CSM Știința Baia Mare, CSA Steaua, CSU ELBI Cluj și CS Rapid. În prezent, evoluează din nou pentru formația din Baia Mare.