Lotul României pentru meciul cu Samoa din World Rugby Nations Cup. Două schimbări în primul XV

Selecționerul David Gérard a operat două modificări în primul XV față de partida precedentă din World Rugby Nations Cup, cu Uruguay, ambele în pachetul de înaintare. Keanan Murray și Etienne Terblanche vor începe ca titulari, acesta din urmă urmând să debuteze în tricoul echipei naționale, în poziția de închizător.

Totodată, Nicolaas Immelman revine în linia a doua, după ce în meciul cu Uruguay a evoluat în linia a treia. Căpitanul echipei va fi Cristi Boboc.

Partida cu Samoa va avea și o semnificație specială pentru Ștefan Marko Buruiană și Nicolas Onuțu, care vor bifa selecțiile cu numărul 20, respectiv 40, pentru reprezentativa României.

„Am încercat de la meci la meci să ne îndreptăm greșelile. Cel cu Uruguay a fost mult mai structurat, atitudinea a fost mai bună, iar asta s-a văzut și în siguranța cu care am jucat. Meciul cu Samoa va fi unul fizic, foarte rapid, au un stil de joc rapid, dar și noi am lucrat aceleași lucruri. A fost o săptămână bună de pregătire și ne dorim victoria”, a declarat Marius Simionescu.

România și Samoa s-au întâlnit de trei ori la nivel de meciuri-test, bilanțul fiind echilibrat. „Stejarii” au câștigat prima confruntare, disputată la Cupa Mondială din 1991, cu 32-24, în timp ce reprezentativa din Pacific s-a impus în ultimul test direct, în noiembrie 2022, la București, câștigat cu 22-0. Cele două selecționate s-au mai întâlnit și în 2017, într-un meci-test disputat în Capitală, câștigat de România cu 17-13.

Meciul România – Samoa se va disputa sâmbătă, de la ora 17:30.

În primele două partide al World Rugby Nations Cup, România a cedat cu Chile, scor 31-48, iar apoi a remizat cu Uruguay, scor 36-36.

Echipa României:

1. Iulian Hartig (CS Dinamo), 2. Ștefan Marko Buruiană (RC Narbonne), 3. Cosmin Manole (CS Dinamo), 4. Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), 5. Logan Weidner (CS Rapid), 6. Keanan Murray (CS Dinamo) 7. Cristi Boboc C (CSA Steaua), 8. Etienne Terblanche (CS Dinamo), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Hinckley Vaovasa (SO Chambery), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 12. Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare), 13. Nicolas Onuțu (RC Aubenas Vals), 14. Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), 15. Marius Simionescu (SCM USV Timișoara)

Rezerve: 16. Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), 17. Alexandru Savin (CS Rapid) 18. Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), 19. Andrei Mahu (Massy), 20. Iacopo Bianchi (Rugby Rovigo), 21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara), 22. Mihai Graure (CS Dinamo), 23. Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara)