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Schimbare în brigada de arbitri pentru meciul Chile – România din World Rugby Nations Cup

World Rugby, forul mondial de rugby, a operat o modificare în brigada de arbitri delegată la meciul dintre Chile și România, programat pe 5 iulie, ora 01:00, la Santiago, în prima etapă a noii competiții World Rugby Nations Cup.
Schimbare în brigada de arbitri pentru meciul Chile - România din World Rugby Nations Cup
Nationala de rugby a Romaniei disputa un meci test cu echipa Canadei pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf din Bucuresti, sambata, 8 noiembrie 2025. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
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30 iun. 2026, 16:51, Sport
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Australianul Jordan Way, desemnat inițial arbitru asistent, a fost redistribuit la partida Argentina – Scoția din Nations Championship, competiția rezervată celor mai bine clasate selecționate din lume. Locul său în brigada care va oficia meciul Chile – România a fost luat de argentinianul Juan Manuel Martinez.

În aceste condiții, partida va fi condusă la centru de argentinianul Damián Schneider, avându-i ca arbitri asistenți pe Juan Manuel Martinez (Argentina) și brazilianul Cauã Ricardo, în timp ce arbitrul video (TMO) va fi francezul Tual Trainini.

În vârstă de 33 de ani, Schneider este unul dintre cei mai experimentați arbitri sud-americani din circuitul World Rugby. Avocat de profesie și fost jucător de rugby, el arbitrează la nivel internațional din 2016, fiind prezent la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la Cupa Mondială de rugby în șapte, la Campionatul Mondial U20 și, din 2024, în competiții de elită precum Turneul celor Șase Națiuni și Rugby Championship. În 2025, argentinianul a condus finala Pacific Nations Cup dintre Japonia și Fiji.

Meciul cu Uruguay, programat pe 11 iulie (ora 20:00), la Montevideo, va fi condus de australianul Jordan Way, asistat de neozeelandezul Angus Mabey și brazilianul Cauã Ricardo, în timp ce arbitrul video va fi englezul Dan Jones.

Ultimul joc al „stejarilor”, cu Samoa, pe 18 iulie (ora 17:30), tot la Montevideo, va fi arbitrat de neozeelandezul Angus Mabey, ajutat la cele două margini de argentinianul Tomás Ninci și brazilianul Cauã Ricardo, iar TMO va fi francezul Julien Castaignède.

World Rugby Nations Cup, la prima ediție

World Rugby Nations Cup este o competiție nouă, lansată în 2026 și programată să se desfășoare din doi în doi ani, reunind 12 naționale calificate la Cupa Mondială din 2027. Turneul se dispută în ferestrele internaționale din iulie și noiembrie, în paralel cu Nations Championship.

Cele 12 echipe sunt împărțite în două grupe geografice de câte șase, fiecare urmând să dispute șase meciuri, trei în iulie și trei în noiembrie, împotriva formațiilor din grupa opusă. La final, echipele clasate pe primul loc în fiecare grupă vor fi desemnate câștigătoarele competiției.

România face parte din Grupa B, alături de Georgia, Portugalia, Spania, Zimbabwe și Hong Kong China, iar în această ediție va întâlni Chile, Samoa, Tonga, Statele Unite ale Americii și Canada.

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