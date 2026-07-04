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Jackass își ia rămas-bun după 25 de ani. Cum a devenit un fenomen mondial un show construit pe cascadorii extreme

Puține producții TV au influențat cultura pop la fel de mult precum Jackass. După un sfert de secol în care a transformat cascadoriile periculoase și umorul absurd într-un fenomen global, celebra franciză revine cu ceea ce este anunțat drept ultimul film.
Jackass își ia rămas-bun după 25 de ani. Cum a devenit un fenomen mondial un show construit pe cascadorii extreme
Jackass - secvență din „Best and Last”, ultimul capitol. Sursa foto: captură video Youtube/Paramount Pictures
Victor Dan Stephanovici
04 iul. 2026, 13:08, Life-Inedit
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După 25 de ani de existență, Jackass se pregătește să își încheie povestea. Noul film, „Jackass: Best and Last”, este prezentat ca ultimul capitol al unei francize care a redefinit divertismentul televizat, transformând o serie de cascadorii spectaculoase și extrem de riscante într-un succes mondial, aratp publicația italiană Il Post.

De la un experiment MTV la un fenomen global

Puțini își mai amintesc că serialul original a avut o existență surprinzător de scurtă. Difuzat de MTV între octombrie 2000 și august 2001, în doar trei sezoane și 25 de episoade, Jackass a devenit rapid unul dintre cele mai populare programe ale postului. În ciuda duratei reduse, succesul său a dus la realizarea a patru filme pentru cinema. Acum franciza revine cu un al cincilea lungmetraj, prezentat drept ultimul din serie.

Jackass – secvență din „Best and Last”, ultimul capitol. Sursa foto: captură video.

Grupul, condus de Johnny Knoxville și Steve-O, a devenit celebru pentru provocările în care membrii își asumau, în mod deliberat, accidente și lovituri spectaculoase. Eu au testat astfel limitele rezistenței fizice în cele mai neobișnuite moduri.

Un succes uriaș, dar și o sursă permanentă de controverse

Încă de la început, Jackass a fost criticat pentru riscurile pe care le promova și pentru influența asupra tinerilor. MTV a introdus avertismente repetate, a mutat emisiunea într-un interval orar târziu și a impus măsuri suplimentare de siguranță după presiuni venite inclusiv din partea mediului politic american. În cele din urmă, membrii echipei au renunțat la serial și s-au orientat către filmele de cinema.

Jackass – secvență din „Best and Last”, ultimul capitol. Sursa foto: captură video.

Primul lungmetraj, lansat în 2002 cu un buget de aproximativ 5 milioane de dolari, a încasat circa 60 de milioane de dolari la nivel mondial, deschizând drumul unei francize care avea să continue încă două decenii. Chiar și „Jackass Forever”, lansat în 2022, a depășit 80 de milioane de dolari în box office, demonstrând că interesul publicului pentru acest format nu dispăruse.

„Best and Last”, ultimul capitol

Noul film combină cascadorii noi cu o retrospectivă a celor mai cunoscute momente din istoria grupului și este descris de publicații de specialitate ca o adevărată celebrare a unei francize care a influențat cultura pop timp de 25 de ani. După o carieră construită pe umor absurd, adrenalină și accidente spectaculoase, Jackass își anunță astfel rămas-bunul de la public.

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