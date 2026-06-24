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Peste 200.000 de oameni au mers la Rock in Rio Lisaboa 2026. Ce au festivalurile și nu pot oferi Spotify sau TikTok

Într-o perioadă în care muzica este disponibilă instant pe platformele de streaming, iar concertele pot fi urmărite online din orice colț al lumii, marile festivaluri continuă să adune sute de mii de oameni. Rock in Rio Lisboa oferă un exemplu relevant, transmite Euronews.
Peste 200.000 de oameni au mers la Rock in Rio Lisaboa 2026. Ce au festivalurile și nu pot oferi Spotify sau TikTok
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
24 iun. 2026, 10:52, Cultură-Media
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Ediția din 2026 a festivalului Rock in Rio Lisboa a atras peste 200.000 de participanți în primul weekend, potrivit organizatorilor. Vizitatori din 125 de țări au ajuns în capitala Portugaliei pentru unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Europa. Succesul festivalului vine într-un moment în care accesul la muzică este mai simplu ca niciodată. Cu toate acestea, experiența concertelor live continuă să fie considerată de mulți imposibil de înlocuit, scrie Euronews.

Rock in Rio Lisaboa 2026. Sursa foto: X

De ce aleg oamenii experiența live

Participanții intervievați de Euronews spun că atmosfera unui concert nu poate fi reprodusă prin intermediul unui ecran. Pentru mulți, festivalurile înseamnă mai mult decât muzică. Sunt ocazii de socializare, întâlniri cu prietenii, activități interactive și sentimentul de a face parte dintr-o experiență colectivă. Un alt factor este fenomenul cunoscut sub numele de „FOMO” (Fear of Missing Out), teama de a rata un eveniment important despre care toată lumea vorbește pe rețelele sociale. În loc să reducă interesul pentru concerte, platformele online par să îl amplifice, susțin mulți dintre participanți.

Festivalurile au devenit experiențe complete

Rock in Rio nu mai este de mult doar o serie de concerte. Organizatorii au transformat evenimentul într-un spațiu de divertisment cu roată panoramică, tiroliană, zone tematice și numeroase opțiuni gastronomice. Pentru o parte dintre vizitatori, artiștii reprezintă principalul motiv al participării. Pentru alții, experiența de festival în sine este la fel de importantă ca muzica. Potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare Marktest, participanții au acordat ediției din acest an o notă medie de 8 din 10.

Katy Perry, Linkin Park și nume mari pe afiș

Prima zi a festivalului a fost dominată de artiști pop precum Katy Perry, Charlie Puth, Pedro Sampaio și Calema. A doua zi a adus în prim-plan rockul, cu concerte susținute de Linkin Park, Cypress Hill, The Pretty Reckless și Grandson. Festivalul continuă și în weekendul următor. Pe scenă vor urca artiști precum Rod Stewart, Cyndi Lauper, Shaggy, 4 Non Blondes, 21 Savage, Central Cee și Rema.

Concert Katy Perry la Rock in Rio Lisaboa 2026. Sursa foto: X

O industrie care rezistă erei digitale

Datele de la Rock in Rio confirmă o tendință observată în întreaga industrie muzicală: deși streamingul domină consumul de muzică, concertele și festivalurile continuă să atragă public numeros. Pentru mulți spectatori, diferența este simplă. O melodie poate fi ascultată oriunde, însă energia unei mulțimi care cântă în același timp este ceva ce nu poate fi reprodus pe telefon sau pe televizor.

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