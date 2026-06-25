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Decizie controversată pe caniculă. Proprietari obligați să renunțe la aerul condiționat

Locuitori din Londra au fost obligați să își demonteze aparatele de aer condiționat, în baza unor reguli privind emisiile de carbon. Vezi de ce și ce reacții a generat măsura.
Decizie controversată pe caniculă. Proprietari obligați să renunțe la aerul condiționat
Andreea Tobias
25 iun. 2026, 10:54, Știri externe
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Mai mulți locuitori din Londra au fost obligați să își demonteze aparatele de aer condiționat din locuințe. Autoritățile locale invocă legislația privind reducerea emisiilor de carbon.

Funcționarii unui departament de urbanism au ordonat locuitorilor să demonteze aparatele de aer condiționat, motivând că acestea produc prea mult dioxid de carbon. Potrivit autorităților, aerul condiționat ar trebui folosit doar ca „ultimă soluție”.

Măsurile fac parte din reglementările de construcție care promovează „răcirea pasivă”, precum deschiderea ferestrelor sau folosirea ventilatoarelor. „Răcirea activă”, prin aparate de aer condiționat, este permisă doar după epuizarea celorlalte opțiuni, potrivit Telegraph.

Reglementările vin în plină caniculă, cu temperaturi care au ajuns până la 40°C în Marea Britanie. Serviciul meteorologic britanic a emis o avertizare de risc pentru viață, în contextul valului de căldură.

Cazuri concrete de locuințe afectate de aceste reguli

Un locuitor din nordul Londrei a fost obligat să elimine definitiv două aparate de aer condiționat de pe partea din spate a casei. Inspectorii de urbanism au considerat că nu exista nicio justificare pentru acestea, conform așa-numitei „ierarhii a răcirii” stabilite la nivel local.

În urma unui recurs, locuitorului i s-a cerut să aerisească locuința prin deschiderea ferestrelor și a ușilor de balcon. Preocupările sale legate de siguranță au fost respinse de inspectori.

Un alt locuitor a primit ordin să demonteze trei aparate de aer condiționat, deși locuința respecta toate cerințele de urbanism. Inspectorii au remarcat lipsa ventilatoarelor de tavan, chiar dacă acestea nu erau o cerință obligatorie.

Acesta a putut păstra, în cele din urmă, aparatele, după un recurs la nivel superior. Specialiști în sisteme de climatizare au declarat că au fost chemați să demonteze, în toată Londra, aparate funcționale în valoare de mii de lire sterline.

O altă locuitoare a fost obligată să elimine trei aparate de aer condiționat, parțial din cauza faptului că locuia într-o zonă protejată. Oferta ei de a acoperi vizual aparatul nu a fost acceptată de autoritățile locale.

Reacțiile politice la aceste reguli

O parte a clasei politice britanice consideră că aceste reglementări echivalează cu o interzicere efectivă a aerului condiționat. Asta mai ales în locuințele noi. Reprezentanții acestei tabere cer abrogarea regulilor, pe motiv că oamenii ar trebui să își poată menține locuințele răcoroase vara.

Autoritățile locale susțin, în schimb, că politicile de urbanism acordă prioritate metodelor cu consum redus de energie pentru menținerea răcorii în locuințe. Reprezentanții acestora afirmă că măsurile de executare sunt rare și aplicate doar ca ultimă soluție.

Guvernul britanic a precizat că aparatele de aer condiționat nu sunt interzise și că pot fi instalate atât în locuințe existente, cât și în cele noi. Oficialii au adăugat că se așteaptă ca autoritățile locale să aplice regulile cu bun simț.

Câți britanici au, de fapt, aer condiționat

Doar 3% dintre locuințele din Marea Britanie au aer condiționat, comparativ cu 90% în Statele Unite. Un comitet guvernamental pentru schimbări climatice a afirmat că, pe măsură ce temperaturile cresc, este necesară dotarea cu aer condiționat a azilelor, școlilor și spitalelor.

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