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Un ghețar din Franța se topește mai repede din cauza valului de căldură

Ghețarul Bossons din Valea Chamonix, Franța, se topește mult mai repede din cauza valului de căldură ce lovește țara.
Un ghețar din Franța se topește mai repede din cauza valului de căldură
sursa foto: pixabay
Ioana Târziu
23 iun. 2026, 11:55, Știri externe
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Ghețarul Bossons din Valea Chamonix din Franța dă semne de topire mai rapidă, în contextul valului de căldură ce lovește țara, potrivit Euronews.

Noi imagini aeriene dezvăluie o pierdere extinsă de gheață de-a lungul ghețarului. Topirea coboară din masivul Mont Blanc, deasupra popularei stațiuni alpine Chamonix.

O gaură a apărut în ghețar anul trecut

Se pot vedea pâraie de apă topită curgând din gheață. În același timp, o gaură mare care a apărut în limba inferioară a ghețarului în 2025 rămâne vizibilă, potrivit sursei.

Ghețarul Bossons a fost mult timp unul dintre cei mai recunoscuți ghețari din Alpii francezi. În anii 1980, gheața acestuia s-a extins până la fundul văii. Însă, deceniile de creștere a temperaturilor au dus la o reducere dramatică a dimensiunii sale.

Ghețarii din Alpi se micșorează într-un ritm accelerat

Oamenii de știință spun că ghețarii din Alpi se micșorează într-un ritm accelerat. Acest lucru este cauzat de schimbările climatice, care duc la veri mai calde și ierni mai scurte, mai arată sursa citată.

Cel mai recent val de căldură din Europa a accelerat ratele de topire a gheții. Au fost expuse mai multe roci și s-a redus stratul de zăpadă care, în mod normal, ar ajuta la protejarea gheții.

Valul de căldură face ravagii în Franța. Parisul a înregistrat cea mai caldă noapte din luna iunie. Temperatura nu a coborât sub 24,2 °C.

Serviciul meteorologic francez a avertizat că vor urma nopți și mai calde. „Această situație va continua până la sfârșitul săptămânii, miercuri și joi urmând să se înregistreze temperaturi fără precedent în peste trei sferturi din țară”.

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