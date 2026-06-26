Valul de căldură din Europa, „practic imposibil” acum 50 de ani. Schimbările climatice „sunt omniprezente”, avertizează cercetătorii

Căldura extremă care lovește în prezent Europa ar fi fost aproape imposibilă în urmă cu doar câteva decenii, potrivit Euronews.

Schimbările climatice „sunt omniprezente”

Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice „sunt omniprezente”.

Se preconizează că temperaturile extrem de ridicate se vor diminua în Europa de Vest. Totuși, meteorologii avertizează că maximele de 41°C din weekend ar putea atinge zone din Ungaria, Bulgaria și Cehia. Aceste națiuni sunt de obicei mai reci. De asemenea, sunt semnificativ mai puțin pregătite pentru vremea intensă decât Marea Mediterană.

Oamenii de știință de la World Weather Attribution au folosit atât date privind temperatura observată, cât și prognozată pentru a analiza cea mai fierbinte perioadă de trei zile dintr-o zonă extinsă a Europei, conform sursei.

Ei au descoperit că atât temperaturile maxime din timpul zilei, cât și temperaturile nocturne observate în timpul acestui val de căldură ar fi fost „practic imposibil de înregistrat în această perioadă a anului”. Valul de căldură era de neimaginat în 1976, acum doar 50 de ani.

„Știința despre cum schimbările climatice agravează valurile de căldură este deja stabilită”, a transmis Theodore Keeping. „Emisiile continue de combustibili fosili sunt direct responsabile pentru perturbările pe care oamenii le experimentează în această săptămână în casele, școlile și locurile lor de muncă”, potrivit sursei citate.

Recorduri de căldură

„Viteza schimbării este uimitoare. La fiecare câțiva ani, vedem recorduri de căldură doborâte în Europa. Anul acesta, au fost luni consecutive”, a mai adăugat acesta.

Analiza a constatat, de asemenea, că temperaturile sufocante de peste noapte sunt de aproximativ o sută de ori mai probabile astăzi decât erau acum doar 23 de ani, în timpul faimosului val de căldură european din 2003.

Temperaturile ridicate pe timpul nopții pot avea un impact semnificativ asupra sănătății umane. Organismul se bazează pe temperaturi mai scăzute în timpul nopții, pentru a-și regla temperatura centrală și a se recupera după căldura din timpul zilei.

Studiile au arătat că temperaturile ridicate nocturne sunt legate de o mortalitate crescută. Aceasta este în special în rândul adulților în vârstă și al celor cu afecțiuni preexistente, mai arată sursa.

Din cele 854 de orașe analizate din 30 de țări europene, 45% au depășit, sau se așteaptă să depășească, recordul istoric de temperatură globulară umedă (WBGT) la sfârșitul lunii iunie, a constatat WWA.

WBGT este o măsură a stresului termic și a capacității organismului de a se răci prin evaporarea transpirației. Un studiu separat, publicat recent în revista științifică Nature, a constatat că în sudul Spaniei, Italia, Grecia și Turcia, unele zone vor înregistra până la 40 de zile suplimentare cu stres termic puternic, în comparație cu anii 1970.

Combustibilii fosili, principala cauză a schimbărilor climatice

Conform ONU, combustibilii fosili, precum cărbunele, petrolul și gazele, sunt de departe cei mai mari contribuitori la schimbările climatice globale. Aceștia reprezintă aproximativ 68% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. De asemenea, reprezintă aproape 90% din totalul emisiilor de dioxid de carbon.

„Dar soluțiile sunt la fel de clare. O trecere mai rapidă la energie curată, care este acum mult mai ieftină decât combustibilii fosili, precum și protejarea pădurilor și consolidarea rezistenței la schimbările climatice”, spune secretarul executiv al ONU privind schimbările climatice, Simon Stiell, potrivit aceleiași surse.