Statele membre ar trebui să analizeze „stabilirea strategică și participarea Anthropic în cadrul Uniunii Europene”, a transmis secretarul de stat austriac pentru digitalizare, Alexander Pröll, într-o scrisoare adresată vicepreședintei executive a Comisiei Europene, Henna Virkkunen.

Discuțiile ar trebui să se concentreze pe oferirea de „certitudine juridică, acces la piață, capital și un set de valori potrivit acestei companii”, a afirmat Pröll în scrisoarea consultată de Bloomberg, care nu oferă detalii suplimentare despre modul în care Anthropic ar urma să opereze în Europa.

Inițiativa Austriei vine în contextul în care UE încearcă să își reducă dependența de tehnologia americană și chineză, inclusiv prin dezvoltarea propriilor modele de inteligență artificială. Blocul comunitar poartă discuții cu SUA după ce administrația Trump a restricționat, la începutul acestei luni, accesul cetățenilor străini la cele mai noi modele AI ale Anthropic.

Bloomberg a relatat joi că SUA au propus UE să se alăture unui parteneriat în domeniul inteligenței artificiale, menit să securizeze lanțurile de aprovizionare cu semiconductori, pe fondul competiției tot mai intense.

Pröll a afirmat că prezența în Europa a unei companii de calibrul Anthropic ar putea ajuta la atragerea talentelor, păstrarea capitalului și stabilirea unor standarde, fără a înlocui propriii campioni ai blocului comunitar.