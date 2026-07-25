Regula care intră în vigoare peste exact o lună: permis suspendat pentru amenzile rutiere neplătite

Procedura a fost introdusă prin OUG 7/2026, iar normele de aplicare au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului 530/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 9 iulie. Hotărârea prevede explicit că noile reguli intră în vigoare pe 25 august.

Cum se calculează suspendarea permisului

Șoferul are la dispoziție 90 de zile de la data la care procesul-verbal de contravenție i-a fost înmânat sau comunicat pentru a achita suma datorată.

Dacă amenda nu este plătită integral în acest interval, organul fiscal local stabilește durata suspendării proporțional cu suma rămasă neachitată. Fracțiile mai mici de 50 de lei nu sunt luate în calcul.

De exemplu:

pentru o datorie de 500 de lei, suspendarea va fi de 10 zile;

pentru 750 de lei neachitați, suspendarea va fi de 15 zile;

pentru o amendă restantă de 1.500 de lei, dreptul de a conduce va fi suspendat timp de 30 de zile.

Eventualele plăți parțiale efectuate înainte de expirarea celor 90 de zile sunt scăzute din suma pe baza căreia se calculează suspendarea.

Suspendarea nu începe imediat după cele 90 de zile

Organul fiscal local are la dispoziție două zile lucrătoare după expirarea termenului de plată pentru a introduce informațiile în sistemul informatic PatrimVen.

Suspendarea începe la ora 00:00 a celei de-a treia zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 90 de zile și încetează la ora 24:00 a ultimei zile stabilite.

Datele sunt transmise electronic din sistemul fiscal către Sistemul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, administrat de structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Șoferul va primi o somație

Înaintea suspendării, organul fiscal local trebuie să emită o somație de plată. Documentul va conține:

valoarea amenzii;

suma rămasă neachitată;

data la care se împlinește termenul de 90 de zile;

avertismentul privind suspendarea dreptului de a conduce;

data și ora începerii suspendării;

data și ora la care măsura încetează.

Modelul formularului utilizat de administrațiile locale urmează să fie aprobat prin ordin al ministrului Dezvoltării.

Ce se întâmplă dacă șoferul plătește după suspendare

Dacă amenda este achitată integral după ce suspendarea a început, organul fiscal local trebuie să introducă în PatrimVen mențiunea privind redobândirea dreptului de a conduce în cel mult două zile lucrătoare.

Prin urmare, simpla efectuare a plății nu înseamnă neapărat că șoferul poate conduce imediat. Acesta trebuie să se asigure că plata a fost înregistrată și că măsura suspendării a fost eliminată din sistem.

Dacă autoritatea constată că amenda fusese achitată înainte de expirarea celor 90 de zile, dar plata nu fusese înregistrată, suspendarea trebuie revocată. Dacă fusese achitată doar o parte din datorie, perioada de suspendare este recalculată în funcție de suma rămasă.

Primele suspendări nu se produc chiar pe 25 august

Data de 25 august reprezintă momentul de la care noul mecanism devine aplicabil. Întrucât șoferul beneficiază de un termen de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal, primele suspendări dispuse în baza noii proceduri ar urma să apară abia după împlinirea acestui interval și după trecerea celor două zile lucrătoare necesare actualizării sistemelor.

Mecanismul îi vizează pe titularii permiselor eliberate de autoritățile române și amenzile primite pentru abateri comise în calitate de conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai.

O altă regulă se aplică deja din martie

Noua suspendare pentru neachitarea amenzii nu trebuie confundată cu regula intrată în vigoare pe 27 martie 2026.

Șoferii care au deja permisul suspendat pentru o abatere și solicită reducerea perioadei de suspendare trebuie să dovedească achitarea tuturor amenzilor rutiere datorate, nu doar a sancțiunii care a determinat suspendarea permisului.