Primăria Capitalei vrea să deschidă publicului zona Clubului Diplomaților din Parcul Herăstrău

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Primăria Municipiului București a inițiat procedurile pentru preluarea unei suprafețe de aproximativ patru hectare din Parcul Herăstrău, aflată în prezent în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.

Edilul susține că terenul este închis publicului de mai mulți ani și se află într-o stare avansată de degradare.

„Parcul Herăstrău este al bucureștenilor, nu al privilegiaților”, a declarat Ciprian Ciucu, precizând că obiectivul este redeschiderea acestei zone și reintegrarea ei în circuitul public.

Discuții cu Guvernul pentru transferul terenului

Potrivit primarului general, încă din 2017 Consiliul General al Municipiului București a aprobat o hotărâre prin care solicita transferul terenului către Primăria Capitalei, însă procedura nu a fost finalizată.

Acum, administrația municipală a retransmis documentația către Ministerul Afacerilor Externe și Secretariatul General al Guvernului.

„Am retransmis hotărârea către minister și Secretariatul General al Guvernului. Doamna ministru mi-a spus că este deschisă acestui demers și avem discuții pentru a începe procesul de reîntregire a parcului”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Plan de management și investiții pentru Parcul Herăstrău

Primăria Capitalei lucrează și la un plan amplu de management și investiții pentru Parcul Herăstrău, în parteneriat cu Fundația Comunitară București, AsoP București-Ilfov și Institutul Național al Patrimoniului.

În prima etapă vor fi consolidate malurile lacului și vor fi reamenajate peisagistic aleile din jurul acestuia.

Ulterior, lucrările vor continua în zona istorică a parcului, între Piața Aviatorilor și Berăria H, iar sectorul de nord va fi modernizat în ultima fază.

Proiectul prevede inventarierea întregii vegetații pentru identificarea arborilor care pot fi salvați și a speciilor care trebuie înlocuite.

Totodată, Institutul Național al Patrimoniului va coordona intervențiile asupra aleilor, mobilierului urban, zonei Expo Flora, Teatrului de Vară și Grădinii Japoneze.

Potrivit Primăriei Capitalei, întregul program de modernizare și restaurare a Parcului Herăstrău este estimat să dureze aproximativ patru ani și are ca obiectiv readucerea celui mai mare parc al Bucureștiului la standarde moderne de amenajare și întreținere.