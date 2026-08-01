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Copil de 3 ani, în stare gravă după ce a fost lovit de o mașină în Constanța. Poliția a deschis dosar penal

Un copil de numai 3 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit de un autoturism în localitatea Ion Corvin, județul Constanța. Accidentul s-a produs sâmbătă după-amiază, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Copil de 3 ani, în stare gravă după ce a fost lovit de o mașină în Constanța. Poliția a deschis dosar penal
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
01 aug. 2026, 18:55, Social
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Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă, 1 august, în jurul orei 16:40, pe strada Principală din localitatea Ion Corvin, județul Constanța.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, un bărbat în vârstă de 42 de ani conducea un autoturism pe strada Principală când a surprins și accidentat un copil de 3 ani, anunță IPJ Constanța.

Primele date ale anchetei

Din verificările efectuate la fața locului a reieșit că minorul s-ar fi angajat în traversarea străzii printr-un loc nepermis, moment în care a fost lovit de autoturism.

În urma impactului, copilul a suferit răni grave și a fost transportat de urgență la spital, unde primește îngrijiri medicale.

Șoferul nu consumase alcool

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, au transmis reprezentanții Poliției.

În acest caz, oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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