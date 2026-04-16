AIE avertizează: Europa mai are rezerve de kerosen doar pentru 6 săptămâni

În cazul în care traficul prin Strâmtoarea Hormuz nu va fi reluat, directorul AIE, Fatih Birol, a avertizat că în Europa ar putea apărea în curând primele anulări de zboruri din cauza lipsei de combustibil pentru avioane.

„Europa mai are poate vreo 6 săptămâni de combustibil pentru avioane”, spune oficialul, într-un interviu acordat Associated Press.

Birol a calificat în repetate rânduri situația energetică actuală drept „cea mai mare criză energetică cu care ne-am confruntat vreodată”.

Strâmtoarea Ormuz, un punct care este tranzitat de 20% din fluxul internațional de petrol, a fost blocată ca urmare a începerii războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, la finalul lunii februarie.

Birol a avertizat că efectele economice vor deveni tot mai severe pe măsură ce criza se prelungește.

„Acum, ne aflăm într-o situație disperată, iar acest lucru va avea implicații majore pentru economia globală. Cu cât durează mai mult, cu atât va fi mai rău pentru creșterea economică și inflația din întreaga lume”, spune directorul AIE, avertizând asupra unei creșteri continue a prețurilor la carburanți și energie.

Oficialul a avertizat că efectele crizei vor fi resimțite în primul rând în statele asiatice, urmând să se extindă și asupra Europei și celor două continente americane.

„Linia întâi o reprezintă țările asiatice care se bazează pe energia din Orientul Mijlociu, precum Japonia, Coreea, India, China, Pakistanul și Bangladeshul. Apoi va ajunge în Europa și în Americi”, spune Fatih Birol