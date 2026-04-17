Prețul petrolului continuă să scadă pe fondul armistițiului dintre Israel și Liban

Cotațiile petrolului au scăzut în tranzacțiile de vineri. Petrol Brent a ajuns la 98.05 dolari pe baril, diminuându-se cu 1.34 de dolari sau 1.35%. Țițeiul american West Texas Intermediate a suferit o contracție de 1.65 dolari (1.74%), ajungând la 93.40 dolari pe baril, după creșteri în sesiunea anterioară, informează Reuters.

Declinul vine după ce un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban a intrat în vigoare, iar președintele Donald Trump a declarat că SUA și Iranul ar putea începe discuții în weekend.

„Vom vedea ce se întâmplă. Dar cred că suntem foarte aproape de a face o înțelegere cu Iranul”, a spus joi liderul de la Casa Albă, subliniind că Teheranul s-ar fi angajat să nu dețină arme nucleare pentru o perioadă de peste 20 de ani.

De asemenea, surse din tabăra iraniană au punctat că și-au redus așteptările privind un acord cuprinzător și vizează în prezent un memorandum care să prevină reînceperea ostilităților.

În decursul lunii martie, pe fondul războiul din Orientul, Mijlociu și al Blocării Strâmtorii Ormuz, prețul petrolului a crescut cu prețurile au crescut cu 50%, atingând niveluri record, înainte de a coborî recent sub pragul de 100 de dolari pe baril.