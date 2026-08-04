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Alertă maximă după erupția vulcanului Fuego. Locuitorii sunt evacuați în grabă

Unul dintre cei mai activi vulcani din America Centrală a erupt din nou, iar autoritățile din Guatemala au declarat stare de alertă la nivel național. Locuitorii din apropierea craterului sunt evacuați, în timp ce școlile au fost închise și mai multe drumuri au fost blocate din cauza riscului ridicat, transmite Euronews.
Alertă maximă după erupția vulcanului Fuego. Locuitorii sunt evacuați în grabă
Sursa foto: captură video X
Victor Dan Stephanovici
04 aug. 2026, 08:56, Social
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Autoritățile din Guatemala au emis cod portocaliu de pericol, al doilea cel mai ridicat nivel de alertă, după o nouă erupție a vulcanului Fuego, considerat cel mai activ vulcan din America Centrală, scrie Euronews. Agenția națională pentru gestionarea dezastrelor (Conred) a anunțat că primele măsuri au vizat evacuarea locuitorilor din două comunități aflate în apropierea vulcanului, situat la aproximativ 35 de kilometri de Ciudad de Guatemala.

Evacuări și restricții

Din cauza activității vulcanice intense, autoritățile au suspendat cursurile în localitățile din zonă și au închis șoseaua care leagă sudul țării de orașul colonial Antigua, inclus în patrimoniul mondial UNESCO și una dintre cele mai importante destinații turistice din Guatemala. Până în prezent nu au fost raportate victime, însă autoritățile monitorizează permanent evoluția erupției și avertizează că situația se poate schimba rapid.

Un vulcan cu un istoric devastator

Fuego erupe frecvent, iar autoritățile au fost nevoite în ultimii ani să organizeze evacuări repetate. În 2025, peste 500 de persoane au fost mutate în adăposturi după ce vulcanul a aruncat cantități mari de gaze și cenușă. Cu un an înainte, în 2024, aproximativ 1.200 de locuitori au fost evacuați în urma unei alte erupții importante. Cea mai gravă tragedie rămâne însă cea din 2018, când fluxurile de lavă și material vulcanic au distrus sate întregi. Atunci, 215 persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva sute au fost date dispărute.

Guatemala, într-una dintre cele mai active zone seismice din lume

Guatemala se află pe așa-numitul „Inel de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active regiuni tectonice de pe planetă, unde cutremurele și erupțiile vulcanice sunt frecvente. Autoritățile continuă să urmărească evoluția vulcanului Fuego și le recomandă locuitorilor din zonele expuse să respecte ordinele de evacuare și să evite deplasările în apropierea craterului.

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