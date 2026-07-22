Prima pagină » Social » Rezultatele admiterii la liceu se afișează astăzi. Când se depun dosarele și ce documente trebuie să conțină

Rezultatele admiterii la liceu se afișează astăzi. Când se depun dosarele și ce documente trebuie să conțină

Rezultatele repartizării computerizate la liceu pentru absolvenții clasei a VIII-a sunt publicate miercuri, 22 iulie, pe platforma admitere.edu.ro și la avizierele unităților de învățământ.
Rezultatele admiterii la liceu se afișează astăzi. Când se depun dosarele și ce documente trebuie să conțină
Andrei Rachieru
22 iul. 2026, 07:37, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Elevii își pot verifica repartizarea folosind codul individual primit la Evaluarea Națională 2026, scrie Edupedu.

În perioada 23-28 iulie, candidații declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați, potrivit calendarului Ministerului Educației.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu

Dosarul de înscriere cuprinde, în general, următoarele documente:

  • cererea de înscriere (pusă la dispoziție de liceu);
  • copie a certificatului de naștere;
  • copie a cărții de identitate a elevului;
  • copii ale cărților de identitate ale părinților;
  • adeverință de domiciliu pentru cărțile electronice de identitate;
  • documente privind autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați;
  • foaia matricolă;
  • adeverință cu notele și media obținute la Evaluarea Națională;
  • adeverință medicală și fișa de vaccinări;
  • consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Programul de depunere a dosarelor diferă de la un liceu la altul, astfel că elevii și părinții sunt sfătuiți să consulte site-ul instituției sau să contacteze secretariatul.

Ce soluții au elevii repartizați departe de domiciliu

Secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion, a explicat că elevii care au fost repartizați la un liceu aflat la mare distanță de casă, deși aveau media necesară pentru o unitate de învățământ mai apropiată, pot solicita soluționarea situației în etapa dedicată cazurilor speciale.

Potrivit oficialului, în această etapă elevii pot ocupa un loc la un liceu apropiat de domiciliu dacă îndeplinesc condițiile privind media de admitere.

Cererile pentru soluționarea situațiilor speciale vor putea fi depuse în 29 și 30 iulie, iar repartizarea acestor cazuri este programată pentru 31 iulie 2026.

Tot pe 31 iulie începe și a doua etapă de repartizare computerizată, destinată candidaților care nu au fost repartizați în prima etapă, nu și-au depus dosarele de înscriere sau provin din promoțiile anterioare și au cel mult 18 ani.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
A fost arestat unul dintre sabotorii ucraineni care au aruncat în aer conductele Nord Stream pe 26 septembrie 2022
Gandul
DOLIU la Hollywood! Actrița din Godzilla a murit la doar 18 ani
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
Libertatea
După luni de încercări, două zodii vor cunoaște succesul. Ce le rezervă astrele după data de 7 august
CSID
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia