Rezultatele admiterii la liceu se afișează astăzi. Când se depun dosarele și ce documente trebuie să conțină

Elevii își pot verifica repartizarea folosind codul individual primit la Evaluarea Națională 2026, scrie Edupedu.

În perioada 23-28 iulie, candidații declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați, potrivit calendarului Ministerului Educației.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu

Dosarul de înscriere cuprinde, în general, următoarele documente:

cererea de înscriere (pusă la dispoziție de liceu);

copie a certificatului de naștere;

copie a cărții de identitate a elevului;

copii ale cărților de identitate ale părinților;

adeverință de domiciliu pentru cărțile electronice de identitate;

documente privind autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați;

foaia matricolă;

adeverință cu notele și media obținute la Evaluarea Națională;

adeverință medicală și fișa de vaccinări;

consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Programul de depunere a dosarelor diferă de la un liceu la altul, astfel că elevii și părinții sunt sfătuiți să consulte site-ul instituției sau să contacteze secretariatul.

Ce soluții au elevii repartizați departe de domiciliu

Secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion, a explicat că elevii care au fost repartizați la un liceu aflat la mare distanță de casă, deși aveau media necesară pentru o unitate de învățământ mai apropiată, pot solicita soluționarea situației în etapa dedicată cazurilor speciale.

Potrivit oficialului, în această etapă elevii pot ocupa un loc la un liceu apropiat de domiciliu dacă îndeplinesc condițiile privind media de admitere.

Cererile pentru soluționarea situațiilor speciale vor putea fi depuse în 29 și 30 iulie, iar repartizarea acestor cazuri este programată pentru 31 iulie 2026.

Tot pe 31 iulie începe și a doua etapă de repartizare computerizată, destinată candidaților care nu au fost repartizați în prima etapă, nu și-au depus dosarele de înscriere sau provin din promoțiile anterioare și au cel mult 18 ani.