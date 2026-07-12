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România a câștigat două medalii de aur și trei de argint la Olimpiada Internațională de Fizică 2026

România a obținut două medalii de aur și trei de argint la Olimpiada Internațională de Fizică 2026, desfășurată în Columbia. Cinci elevi români au urcat pe podium.
România a câștigat două medalii de aur și trei de argint la Olimpiada Internațională de Fizică 2026
Sursa foto: Ministerul Educației
Gabriel Pecheanu
12 iul. 2026, 09:48, Social
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România a obținut un nou rezultat remarcabil la Olimpiada Internațională de Fizică 2026 (IPhO 2026), elevii români cucerind două medalii de aur și trei medalii de argint la competiția desfășurată în perioada 4-12 iulie, la Bucaramanga, Columbia.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cei cinci olimpici premiați sunt:

  • Medalie de aur – Vlad Bolohan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București;
  • Medalie de aur – Andrei Vila, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București;
  • Medalie de argint – Rareș Muntean, Liceul Teoretic „Ioan Jebelean”, Sânnicolau Mare;
  • Medalie de argint – Alexandru Jicu, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău;
  • Medalie de argint – Alexandru Condrea, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București.

Echipa României a fost coordonată de conf. univ. dr. Sebastian Popescu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și de prof. dr. Gabriel Florian, de la Colegiul Național „Carol I” din Craiova.

„Felicitări elevilor, profesorilor lor și părinților, care i-au susținut neîntrerupt!”, a transmis Ministerul Educației și Cercetării.

Peste 380 de concurenți din 90 de țări

Cea de-a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică a reunit 381 de concurenți din 90 de țări, confirmând statutul competiției drept unul dintre cele mai prestigioase concursuri internaționale dedicate elevilor pasionați de fizică.

Ministerul precizează că sprijină participarea loturilor naționale la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare, a costurilor de deplasare și a diurnei, precum și prin organizarea etapelor locale, județene și naționale care preced competițiile internaționale.

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