Veolia România a premiat câștigătorii concursului de biodiversitate „Olimpiada Natura dintre Ape”, prima ediție organizată la nivel național

Peste 6.400 de elevi din clasele II–VII au participat la prima ediție organizată la nivel național a concursului extrașcolar de biodiversitate Olimpiada „Natura dintre Ape”, proiect educațional inițiat de Veolia România cu sprijinul EducațiePrivată.ro. Prin amploarea participării, competiția devine una dintre cele mai importante demersuri educaționale dedicate biodiversității și protejării ecosistemelor din România, demonstrând interesul tot mai mare al copiilor pentru înțelegerea relației dintre natură, apă și calitatea vieții.

Într-un context în care pierderea biodiversității este recunoscută la nivel global drept una dintre cele mai mari provocări de mediu ale secolului, educația joacă un rol esențial în formarea unei generații capabile să înțeleagă și să gestioneze responsabil resursele naturale. Olimpiada „Natura dintre Ape” a oferit elevilor din întreaga țară oportunitatea de a-și testa cunoștințele despre ecosisteme, specii, resurse de apă și protecția mediului, într-un format accesibil și interactiv.

Participarea celor 6.407 elevi la ediția din acest an depășește de peste două ori numărul total al participanților înregistrați în primele trei ediții ale competiției, desfășurate anterior în București și Ilfov. Rezultatul confirmă interesul tot mai mare al elevilor, profesorilor și părinților pentru programele educaționale extracurriculare care completează procesul de învățare din școală și contribuie la dezvoltarea unei culturi a responsabilității față de natură.

„Faptul că peste 6.400 de elevi au ales să participe la o competiție despre biodiversitate este, poate, cel mai important rezultat al acestei ediții. Înseamnă că vedem deja o generație care înțelege că protejarea naturii nu este doar responsabilitatea specialiștilor sau a autorităților, ci o preocupare care începe din școală și se construiește prin educație. Dacă vrem comunități mai reziliente și resurse naturale protejate, trebuie să investim astăzi în cunoaștere și în formarea acestor viitori decidenți. Prin «Natura dintre Ape», ne-am propus să aducem biodiversitatea mai aproape de copii și să le oferim un context relevant pentru a înțelege impactul pe care ecosistemele sănătoase îl au asupra vieții noastre de zi cu zi. Rezultatele acestei prime ediții naționale ne confirmă că astfel de inițiative sunt necesare și ne încurajează să continuăm să investim în educație și în protejarea biodiversității”, a declarat Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România.

Concursul s-a desfășurat online, pe 23 mai, pentru elevii din ciclul primar, și pe 24 mai, pentru cei din ciclul gimnazial. Testele au fost elaborate de specialiști în biologie și ecologie, iar evaluarea a fost realizată de cadre didactice independente, pentru a asigura obiectivitatea și relevanța rezultatelor. Câștigătorii au fost premiați în cadrul unei ceremonii organizate pe 13 iunie 2026.

Performanța elevilor a fost recompensată cu premii în valoare totală de peste 20.000 de euro. Pentru fiecare nivel de clasă, de la clasa a II-a la clasa a VII-a, elevii clasați pe primele trei locuri au primit vouchere în valoare de 5.000 de lei, 4.000 de lei și, respectiv, 2.500 de lei. De asemenea, au fost acordate câte 5 mențiuni pentru fiecare nivel de clasă, fiecare în valoare de 500 de lei.

Proiectul a recunoscut și contribuția voluntară a profesorilor la promovarea educației pentru mediu. Cadrele didactice ai căror elevi au obținut locul I la nivelul fiecărei clase au fost premiate cu vouchere în valoare de 2.500 de lei. Aceeași recompensă a fost acordată profesorilor coordonatori cu cel mai mare număr de elevi înscriși, atât pentru ciclul primar, cât și pentru cel gimnazial.

Realizată cu sprijinul EducațiePrivată.ro, ediția națională a Olimpiadei „Natura dintre Ape” consolidează rolul proiectului ca platformă educațională care contribuie la dezvoltarea cunoștințelor despre natură, la înțelegerea importanței biodiversității și la formarea unor comportamente responsabile față de mediu. Totodată, competiția demonstrează că educația pentru sustenabilitate poate deveni un instrument puternic de implicare și mobilizare a noilor generații în jurul unor teme esențiale pentru viitor.

DESPRE VEOLIA

Grupul Veolia este lider global în transformarea ecologică. Cu 215.000 de angajați pe cinci continente, Grupul dezvoltă și implementează soluții concrete care contribuie la protejarea sănătății publice, reducerea poluării și creșterea competitivității economice a industriilor și a comunităților. Prin expertiza sa în gestionarea apei și în tehnologiile pentru apă, gestionarea deșeurilor – inclusiv a deșeurilor periculoase – și energia locală, precum și prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, Veolia contribuie la reducerea emisiilor de carbon, combaterea poluării și regenerarea resurselor. În 2025, Grupul Veolia a furnizat apă potabilă pentru 110 milioane de persoane și servicii de canalizare pentru 97 de milioane de persoane, a produs 45 de milioane de megawați-oră de energie și a tratat 64 de milioane de tone de deșeuri. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE, Fortune 500, SBF 120) a înregistrat venituri consolidate de 44,4 miliarde de euro în 2025. www.veolia.com

În România, Veolia oferă soluții de management al apei și energiei. Cu peste 3.600 de angajați, compania acționează strategic la nivel local pentru a implementa servicii esențiale la cele mai înalte standarde de calitate și pentru a susține dezvoltarea orașelor inteligente, deservind peste 2,1 milioane de consumatori. În cei peste 25 de ani de activitate, Veolia România a avut un impact economic direct de peste 2,31 miliarde de euro.

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