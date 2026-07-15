Klintensiv, partener oficial de igienă al NIBIRU 2026

Klintensiv, producător român de dezinfectanți medicali și soluții profesionale de igienă, devine partener oficial de igienă al NIBIRU 2026. Destinația se deschide pe 16 iulie la Costinești și va funcționa zilnic timp de 46 de zile, până pe 30 august.

Pe durata sezonului, NIBIRU va găzdui peste 150 de evenimente, peste 30 de restaurante și cafenele, zone dedicate familiilor și copiilor, precum și spații de divertisment care vor concentra zilnic zeci de mii de persoane. Într-un asemenea context, igiena nu este un detaliu logistic, ci o componentă de siguranță publică.

Klintensiv asigură soluțiile de igienă a mâinilor, de dezinfecție a suprafețelor și de curățenie profesională în punctele cu trafic ridicat din incintă: zonele de bar și servire, grupurile sanitare și spațiile comune. Produsele utilizate provin din aceeași gamă profesională pe care Klintensiv o dezvoltă și o produce în România pentru unitățile medicale.

Prevenția nu se oprește la ușa spitalului

Aglomerările mari de persoane sunt, prin natura lor, medii în care riscul de transmitere a infecțiilor crește: suprafețe atinse de mii de oameni, spații de servire a mâncării și a băuturii, grupuri sanitare cu utilizare intensă. Disciplina igienei rămâne aceeași, indiferent dacă mediul este o secție de spital sau o destinație de vacanță — se schimbă doar scara.„Igiena și prevenția infecțiilor nu se opresc la ușa spitalului. Oriunde se adună mulți oameni, riscul de transmitere există, iar răspunsul rămâne aceeași disciplină aplicată consecvent. Am intrat în acest parteneriat pentru că NIBIRU este un proiect românesc construit de la zero, care aduce turiști pe litoralul românesc și creează locuri de muncă — și pentru că putem contribui cu exact ceea ce știm să facem: să protejăm sănătatea oamenilor.” – Cristian Stanciu, Director General, Klintensiv

Rolul Klintensiv în cadrul parteneriatului se limitează la furnizarea produselor profesionale de igienă, dezinfecție și curățenie. Colaborarea acoperă exclusiv furnizarea acestor produse și domeniul protecției sănătății, pe durata sezonului 2026.

Despre Klintensiv

Klintensiv este un producător român de dezinfectanți medicali și soluții profesionale de igienă, cu laborator propriu de cercetare-dezvoltare și producție integrală în România. Compania aprovizionează peste 300 de spitale publice din țară, peste 6.000 de clienți business și peste 18.700 de clienți finali, precum și o rețea extinsă de distribuitori medicali. Conform studiului de piață realizat de MKOR, Klintensiv este alegerea nr. 1 în clinicile medicale private din România.