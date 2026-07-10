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Trei medalii de aur pentru România la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale. Elevii români, printre cei mai buni din competiție

România a obținut un nou rezultat remarcabil la nivel internațional, cucerind trei medalii de aur și una de argint la cea de-a XXXIII-a ediție a Olimpiadei de Informatică a Europei Centrale (CEOI 2026).
Trei medalii de aur pentru România la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale. Elevii români, printre cei mai buni din competiție
Sursa foto: Ministerul Educației
Oana Antipa
10 iul. 2026, 10:13, Știrile zilei
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Performanța confirmă încă o dată nivelul ridicat al pregătirii elevilor români în domeniul informaticii și consolidează poziția țării în rândul elitelor europene ale competiției.

Patru medalii pentru lotul României

Olimpiada s-a desfășurat în perioada 5 – 10 iulie, la Ljubljana, reunind tineri pasionați de informatică din statele Europei Centrale, alături de participanți din țări invitate.

Lotul României a încheiat competiția cu un palmares impresionant: trei medalii de aur și o medalie de argint. Medaliile de aur au fost câștigate de Victor Ioan Dobra, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, Rareș-Andrei Neculau, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați și Mihai-Valeriu Voicu, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Medalia de argint a fost obținută de Andrei-Paul Iorgulescu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București.

Echipa, coordonată de specialiști în informatică

Pregătirea și coordonarea lotului au fost asigurate de reprezentanții Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI). Din echipa de coordonare au făcut parte șef lucrări dr. ing. Mihai Nan, cadru didactic la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, precum și Alexandru Lorintz, reprezentant al SEPI.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea participării României la competiție a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară.

Sprijin pentru participarea la competițiile internaționale

Ministerul Educației și Cercetării precizează că susține participarea loturilor naționale la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare, a cheltuielilor de deplasare și a diurnei aferente perioadei competițiilor. Totodată, instituția finanțează și organizarea etapelor de selecție locale, județene, municipale și naționale, care preced participarea la competițiile internaționale.

Rezultatul obținut la CEOI 2026 reconfirmă tradiția României în performanța informatică și evidențiază valoarea elevilor care reprezintă țara la cele mai importante concursuri internaționale de profil, alături de implicarea profesorilor, coordonatorilor și familiilor care îi susțin în pregătirea pentru aceste competiții.

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