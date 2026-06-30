Legea „Lift pentru viață”, adoptată în Parlament / Ce blocuri vor putea beneficia de lifturi și platforme elevatoare

Camera Deputaților a adoptat, marți, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor „Lift pentru viață”, care prevede instalarea de lifturi, rampe și platforme elevatoare în blocurile de locuințe colective construite înainte de 31 decembrie 1989 și care nu sunt dotate cu astfel de facilități.

Potrivit proiectului de lege, programul creează un cadru juridic dedicat lucrărilor de accesibilizare a clădirilor de locuințe colective existente, vizând în special imobilele cu un regim de înălțime de peste P+3 etaje care nu au fost prevăzute cu lift la momentul construirii.

O lege care vine în ajutorul vârstnicilor

Măsurile vor putea include instalarea de lifturi, iar acolo unde acest lucru nu este posibil, montarea de rampe sau platforme elevatoare, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Inițiatorii arată, în expunerea de motive, că proiectul urmărește îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele vârstnice, cele cu dizabilități și pentru alte categorii cu mobilitate redusă, care întâmpină dificultăți în accesarea locuințelor situate la etajele superioare ale blocurilor fără lift. Totodată, măsura este menită să contribuie la creșterea gradului de accesibilizare a fondului locativ construit înainte de 1990.

Legea va fi trimisă președintelui spre promulgare

Proiectul a fost inițiat de parlamentari din mai multe formațiuni politice și a parcurs procedura legislativă în regim obișnuit.

Senatul l-a adoptat la 30 martie, iar Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a aprobat marți forma finală, pe baza unui raport favorabil care a inclus 51 de amendamente admise și două respinse.

Legea urmează să fie transmisă președintelui României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial va intra în vigoare în condițiile prevăzute de actul normativ.

Diana Tușa (PSD): „Blocuri întregi fără lift transformă un apartament într-o fortăreață”

„Cu o majoritate covârșitoare, Camera Deputatilor, în calitate de for decizional, a aprobat astăzi Proiectul de lege ce reglementează Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor – „Lift pentru viaţă”.

În România anului 2026, mii de români – vârstnici, persoane cu dizabilități sau cu mobilitate redusă – sunt prizonieri în propriile locuințe. Blocuri întregi fără lift transformă un apartament la etajul 3 sau 4 într-o fortăreață.

Acest proiect reglementează un program național coerent pentru instalarea de lifturi, rampe și platforme elevatoare în clădirile de locuințe colective. El prioritizează nevoile reale ale persoanelor vârstnice, ale familiilor cu copii cu dizabilități și ale cetățenilor care au contribuit o viață întreagă la această țară.

Finanțarea programul va fi asigurată din fonduri europene prin programe operaționale dedicate incluziunii și coeziunii sociale”, a comentat deputata PSD Diana Tușa pe contul său de socializare.