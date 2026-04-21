STENOGRAME. Tensiuni în ședința PNL. Motreanu anunță ruptura definitivă de PSD și propune o rezoluție / Ilie Bolojan: „La talentul de a minți nu putem intra în competiție” / Thuma îl acuză pe Bolojan că a pornit un război împotriva lui Nicușor Dan

Conform unor stenograme din interiorul Biroului Politic Național, prim-vicepreședintele PNL, Nicoleta Pauliuc, a cerut interzicerea oricăror negocieri cu partidele suveraniste (AUR, SOS, POT), în timp ce fostul ministru al Dezvoltării, Adrian Veștea, a respins criticile lui Ilie Bolojan și a atras atenția asupra dificultăților unei colaborări cu USR.

Nicoleta Pauliuc cere vot statutar împotriva negocierilor cu suveraniștii

În cadrul ședinței, Nicoleta Pauliuc i-a cerut explicații președintelui partidului referitor la zvonurile privind un guvern minoritar și posibile discuții cu formațiunile suveraniste. Aceasta a subliniat că PNL și-a construit în ultimii 5 ani un discurs clar anti-AUR și a avertizat asupra costurilor de imagine și doctrinare.

„Domnule președinte, ați zis că România poate funcționa cu un guvern minoritar. Ați început negocierile pentru formarea unei majorități? Ați început discuțiile cu SOS, AUR, POT?”, a întrebat Pauliuc.

„În ultimii 5 ani am construit față de AUR o imagine corectă: că e rusofil, că nu ne așezăm la masa cu ei, că trebuie să-i scoatem în afara legii. Dacă începem negocieri cu ei, este o problemă de imagine și doctrinară. Încep alegeri parlamentare în multe state din UE. Avem nevoie de fonduri.”

Prim-vicepreședintele PNL a reamintit episodul din 2021, când USR a votat o moțiune de cenzură alături de AUR, mișcare pentru care „a plătit mulți ani politic”. Totodată, ea a invocat poziția președintelui Nicușor Dan, subliniind că acesta a exclus numirea unui premier susținut de voturile AUR.

Pentru a tranșa problema, Pauliuc a depus un proiect de rezoluție pe care l-a cerut supus la vot.

„Vă propun să votăm: în temeiul statutului să adoptăm că nu susținem discuții și negocieri cu SOS, POT, AUR, nici direct, nici indirect. Dacă asta se va întâmpla, trebuie să supunem în prealabil votului BPN. Asta protejează și PNL, și pe președintele Nicușor Dan”.

Adrian Veștea îi răspunde lui Ilie Bolojan: „Nu am fost marionete”

Pe de altă parte, discuțiile au scos la iveală și o fractură internă legată de evaluarea guvernării trecute. Adrian Veștea, liderul PNL Brașov și fost ministru, a avut o intervenție care a vizat direct declarațiile recente ale lui Ilie Bolojan (n.r. conform cărora liderii PNL ar fi acționat ca niște „marionete” până în 2024).

„Înțeleg că până în 2024 la nivelul PNL am fost marionete. În ceea ce mă privește, mă simt cu inima împăcată. Noi, miniștrii PNL, am respectat principiile și am pus în practică tot ce ne-au stabilit colegii noștri care mergeau la ședințele de coaliție. Nu am fost marionete”, a replicat tranșant Veștea.

Scepticism privind „polul de dreapta” și colaborarea cu USR

Referitor la formarea unui pol de dreapta, Veștea a dat exemplul filialei pe care o conduce, amintind de relația tensionată cu USR la nivel local.

„Eu sunt din Brașov, mandatul trecut a câștigat USR primăria Brașov, dar ultimul mandat PNL l-a câștigat. Noi am colaborat cu USR și mereu am avut piedici din partea lor. Când am făcut, de exemplu, aeroportul, mereu petiții și alte tergiversări”, a explicat fostul ministru al Dezvoltării.

În finalul intervenției sale, Adrian Veștea a cerut conducerii partidului o strategie clară de reorganizare internă înainte de a purta negocieri externe.

„Avem peste 1500 de primari, trebuie să ne implicăm mai mult în organizațiile județene, avem conduceri interimare. (…) Trebuie să ne organizăm înainte să vorbim de coaliții. Să evaluăm lucrurile”, a concluzionat Veștea.

Emil Boc respinge o subordonare față de USR: „PNL să nu fie cățelușul de companie”

La rândul său, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a avut o intervenție dură referitoare la negocierile pentru formarea unei coaliții de dreapta, vizând direct relația cu USR. Potrivit stenogramelor, Boc a precizat clar că PNL este interesat de atragerea votanților USR, dar a respins o alianță ideologică.

„Noi vrem electoratul USR, nu vrem ideologic USR. Din nefericire, USR nu are capacitatea să dea tonul unei guvernări în țară sau în comunități locale. Trebuie să fie o colaborare parlamentară cu ei, dar fiecare cu electoratul propriu”, a afirmat Emil Boc în ședință, avertizând conducerea ca „PNL să nu fie cățelușul de companie al USR”.

Totodată, edilul din Cluj a anticipat un blocaj în formarea unei noi majorități rapide, pregătind partidul pentru un scenariu de tranziție.

„Cel mai probabil va urma un guvern interimar. Vom avea 45 de zile ca PNL să demonstreze ce poate face. Să arătăm că oamenii nu sunt doar cifre și statistici. Unele greșeli puteam să nu le facem. Trebuie să arătăm oamenilor că ne pasă de ei”, a concluzionat Boc, cerând o schimbare de atitudine și discurs din partea liberalilor.

Ilie Bolojan, atac devastator la adresa PSD: „La talentul de a minți nu putem intra în competiție”

Ilie Bolojan a prezentat o radiografie dură a situației economice a României și a lansat un atac frontal la adresa partenerilor de guvernare de la PSD. Acesta a avertizat colegii din conducere că de deciziile luate în această perioadă depinde viitorul partidului.

Bolojan a tras un semnal de alarmă privind economia țării, subliniind că România nu se află pe o traiectorie stabilă, iar o criză guvernamentală era ultimul lucru de care țara avea nevoie.

„Deficitul trebuie corectat, bugetul pentru dobânzi înseamnă 2,9% din PIB. Deci din ținta de deficit, jumătate înseamnă doar dobânzi”, a explicat acesta, punctând că soluțiile sunt limitate: creșterea veniturilor sau reducerea cheltuielilor.

În privința reformelor structurale (n.r. salarizarea din autoritățile de reglementare, pensiile magistraților, reforma administrativă), liderul PNL a acuzat un blocaj constant.

„Pe măsură ce înaintam cu reformele am constatat că lucrurile înaintează tot mai greu, practic mergeam cu frâna de mână trasă.”, a spus Bolojan.

Acuzații către PSD: Fugă de răspundere și mentalitate din „vremea lui Dragnea”

Discursul lui Ilie Bolojan a devenit extrem de tăios la adresa social-democraților, pe care i-a acuzat de ipocrizie, propagandă mincinoasă și de o atitudine de superioritate nejustificată. El a demontat discursul PSD conform căruia nu ar fi fost de acord cu anumite decizii guvernamentale, numind acest lucru o „tehnică de fugă de răspundere” pentru a găsi un vinovat de serviciu.

„Există la unii oameni din PSD un mental de „noi suntem un partid de 45%”, ca pe vremea lui Dragnea. Dar PSD nu mai are aceste procente. Acest mental „că nouă ni se cuvine” nu mai merge.”

Liderul liberal a lansat o săgeată directă către recentele scandaluri în care au fost implicați social-democrații.

„E greu să fii credibil dacă ții de cutiile de pantofi, penthouse-uri și alte lucruri.”

„De ce fac ceea ce fac? Vor să meargă în Opoziție sau, dacă vor să guverneze, înseamnă că au nevoie de un PNL care să fie o anexă sau care să fie arondat PSD.”

Ilie Bolojan: „Am aprins lumina în încăpere”

Bolojan a mai precizat că tensiunile majore au apărut după ce PNL a început să blocheze finanțările nejustificate.

„Am aprins lumina în încăpere, am pus reflectoarele. Le-am zis: până nu vă faceți ordine, nu vă trec bugetele. Și asta evident că a deranjat.”

În ciuda atacurilor la adresa PSD, Ilie Bolojan a cerut partidului să dea dovadă de responsabilitate pentru a nu arunca țara în haos, recunoscând că liberalii nu pot lupta cu aceleași arme pe terenul retoricii.

„Dacă nu terminăm efectiv lucrările, nu va mai răspunde nimeni. La talentul de a minți nu putem intra în competiție cu ei. Nu avem acest talent. PNL trebuie să asigure această guvernare în aceste condiții, să facem ce ține de noi pentru a asigura o stabilitate”, a conchis premierul.

Hubert Thuma avertizează împotriva izolării PNL și îi reproșează lui Ilie Bolojan atacurile la adresa lui Nicușor Dan și UDMR

Un alt moment tensionat din ședința BPN l-a avut în prim-plan pe liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma. Potrivit stenogramelor, acesta a lansat un avertisment dur conducerii partidului cu privire la riscul izolării politice, aducând în discuție relația cu Nicușor Dan, cu UDMR, dar și ambiguitatea din relația cu Președintele României.

Intervenția sa, care l-a vizat direct pe Ilie Bolojan, a început cu o notă sarcastică legată de percepția publică dezastruoasă arătată de sondaje.

„O să încep cu o glumă, am văzut că ați fost la o ședință a organizației București și v-au întrebat cum rezistați la atacuri, ați spus că „atunci când te înjură unii, e ca o binecuvântare”. Dacă merg pe acest raționament, și uitându-mă pe sondaje având în vedere că 80% dintre români cred că țara noastră merge într-o direcție greșită, și probabil ne înjură, pot să constat că suntem un partid binecuvântat”, a ironizat Thuma.

„Războiul” cu Nicușor Dan

Thuma i-a voalat lui Bolojan că a tolerat sau încurajat „războiul” pornit de unii colegi împotriva lui Nicușor Dan și i-a cerut clarificări privind colaborarea cu șeful statului.

„Suntem îngrijorați și suntem îngrijorați pentru că am vrea să știm care e relația dumneavoastră cu președintele României. Vă spun acest lucru pentru că am văzut în ultimul timp colegi care-l atacă constant pe Nicușor Dan, că președintele României nu e asumat, nu își asumă relația cu dumneavoastră și nu înțeleg cum am ajuns aici. Pentru că și-a asumat relația cu noi când a acceptat să fiți premierul României”, a punctat Thuma în ședință.

Pericolul prăbușirii la 12%

Pentru a sublinia pericolul strategiei actuale de alienare a aliaților de dreapta, liderul PNL Ilfov a făcut o paralelă istorică cu declinul Partidului Democrat din perioada Traian Băsescu:

„Ce mă îngrijorează cel mai mult e faptul că PNL merge pe o politică de izolare, o izolare pe care a făcut-o PD tot când Băsescu era președintele României. PD în 2009 a câștigat alegerile, s-a izolat și la următoarele alegeri scorul a fost de 12 la sută, au scăzut cu 65%. Dacă continuăm și noi această politică de izolare, nu știu unde vom ajunge.”

„UDMR este partenerul nostru de 20 de ani”

În finalul intervenției, Thuma a criticat ieșirile publice ale apropiaților conducerii PNL la adresa foștilor parteneri de guvernare, oferind exemplul lui Vlad Gheorghe.

„Mă refer și la declarația consilierului dumneavoastră, Vlad Gheorghe, care acum câteva zile nu avea altceva de făcut decât să-l atace pe Kelemen Hunor, n-am înțeles motivul. UDMR este partenerul nostru de 20 de ani de zile. Izolarea asta a noastră nu ne duce nicăieri”, a conchis Thuma.

Cătălin Predoiu, în ședința PNL: „Coaliția nu trebuia să ajungă în acest punct”

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a subliniat în cadrul ședinței PNL că partidul se confruntă cu un moment de maximă incertitudine, în timp ce Raluca Turcan a punctat că slăbirea guvernării în această perioadă atât de dificilă echivalează cu „act de trădare națională”.

Predoiu a mai spus că actuala coaliție „nu trebuia să ajungă în acest punct” și că singura soluție este scoaterea țării din această criză.

„Nimeni nu ne poate prezice care sunt consecințele cutremurului produs ieri. Această coaliție nu trebuia să ajungă în acest punct. Cred că singura cale pentru a evita acest decont e să scoatem țara din criză, de aici am și plecat. Îndemn să ne regăsim menirea, încrederea, să nu uite acest partid cine este. Trebuie să ne păstrăm identitatea”, a completat Predoiu.

În cadrul ședinței PNL a luat cuvântul și Raluca Turcan, care a spus că „slăbirea guvernării în această perioadă atât de dificilă echivalează cu act de trădare națională.”

George Știrbu: „Cu PSD niciodată nu poți să stai la masă și să faci un proiect”

Critici vehemente la adresa PSD au venit și din partea lui Gigel Știrbu, care a susținut că liberalii sunt singurii care mai au susținere publică, datorită premierului Ilie Bolojan.

„Singurul partid politic care astăzi are aderență la public este PNL. Asta se întâmplă datorită prestației prim-ministrului Bolojan”, a afirmat acesta în cadrul ședinței, potrivit surselor Mediafax.

Dan Motreanu anunță ruptura definitivă de PSD și propune o rezoluție: „Drumurile noastre s-au despărțit în această zi”

Momentul culminant al ședinței BPN a fost marcat de discursul secretarului general al PNL, Dan Motreanu, care a cerut oficial ruperea coaliției cu Partidul Social Democrat.

Într-o intervenție aplaudată de liberalii prezenți în sală, Motreanu a acuzat PSD că a provocat deliberat actuala criză politică, sugerând totodată că social-democrații ar fi avut inclusiv sprijin sau discuții „în interiorul PNL” pentru a putea merge atât de departe.

„E momentul să ne despărțim de PSD”

Motreanu a subliniat că actualul conflict politic va avea un deznodământ tragic pentru cetățeni, dar a insistat că decizia strategică a liberalilor trebuie să fie una radicală.

„Crizele politice nu apar din senin. În cazul PSD, găsim toate motivele. A avut cel puțin discuții și în interiorul PNL. Altfel, nu cred că mergeau atât de departe. E tragic că de data aceasta criza politică nu mai e despre cine va câștiga, ci cine va pierde jocul politic. Această criză va face ca românii să piardă. Un lucru este cert. Astăzi, decizia clară, strategică este că e momentul să ne despărțim de PSD”, a declarat Motreanu, moment în care sala a izbucnit în aplauze, potrivit stenogramelor.

Avertismentul legat de ascensiunea AUR

Secretarul general al PNL a atras atenția că partidul trebuie să se delimiteze nu doar fizic de PSD, ci și comportamental, altfel riscă să piardă teren major în fața extremiștilor.

„Ani de zile ne-am făcut rolul. Dar acum gata. Trebuie să ne despărțim de PSD nu doar ca partid, ci și de modul lor de a face politică. Dacă noi nu înțelegem că AUR ar putea să aibă de câștigat, dacă nu înțelegem că trebuie să ne schimbăm modul de a face politică, atunci viitorul nostru ca partid e negru”, a punctat Motreanu.

În finalul intervenției sale, Dan Motreanu a cerut un vot clar din partea conducerii partidului pentru ieșirea din alianța cu social-democrații și oficializarea rupturii.

„Rezoluția pe care vi-o propun e o rezoluție care spune foarte clar că drumurile PNL și PSD s-au despărțit în această zi.”