Siegfried Mureșan: Nu avem timp de crize politice inventate

„Avem doar 4 luni să atragem cele 10 miliarde de euro din PNRR. Nu avem timp de crizele PSD. Orice amânare și orice blocaj în guvernare ne vor costa miliarde de euro din PNRR”, a scris europarlamentarul Siegfried Mureșan, pe Facebook.

Acesta precizează că cei 10 miliarde de euro, bani PNRR sunt condiționați de reformele privind buna guvernare, transparența, reducerea cheltuielilor, precizând că sunt „exact acele reforme Ilie Bolojan le-a agreat” cu responsabilii de la Comisia Europeană.

„Din cauza guvernelor anterioare, în special a guvernului condus de premierul Marcel Ciolacu, suntem în urmă cu implementarea acestor reforme.Trebuie să recuperăm acest decalaj, nu să-l adâncim”, a scris Mureșan.

Potrivit lui Mureșan, țările fruntașe în implementarea PNRR, precum Italia, au deja opt tranșe de bani decontate datorită îndeplinirii țintelor și jaloanelor, în timp ce România este doar la cea de-a treia tranșă.

„Mai avem trei tranșe de absorbit în doar câteva luni. Nu avem timp de pierdut. Nu avem timp de crize politice inventate. Mai avem doar patru luni la dispoziție să implementăm două treimi din toate țintele și jaloanele asumate în PNRR. Adică patru luni să facem de două ori mai mult decât s-a făcut până acum”, a scris europarlamentarul PNL.

El a precizat că România are nevoie de fondurile europene pentru că, „în contextul risipei generate de PSD, acestea rămân singura soluție viabilă de investiții în dezvoltarea României, adică pentru creșterea nivelului de trai al oamenilor”.

Acesta a precizat că Guvernul are de ales:

„Continuăm cu premierul Ilie Bolojan, care a demonstrat că poate implementa reforme, care a agreat cu Comisia Europeană un plan de implementare a PNRR și știe ce este de făcut pentru a obține fondurile” sau „cădem în capcana PSD, care, din scopuri egoiste, ar duce țara în criză, ar pierde banii din PNRR și, ca orice partid populist, ar da vina apoi pe Comisia Europeană pentru acest eșec”, a conchis europarlamentarul Siegfried Mureșan.