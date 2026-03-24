FBI avertizează: hackeri ruși vizează conturi Signal și WhatsApp ale oficialilor și jurnaliștilor

Potrivit unui comunicat comun al FBI și al agenției americane pentru securitate cibernetică CISA, atacatorii se prezintă drept echipe oficiale de suport ale platformelor de mesagerie. Victimele primesc mesaje în care sunt avertizate despre o presupusă tentativă suspectă de autentificare în cont. Mesajele conțin linkuri malițioase sau solicită utilizatorilor să trimită coduri de verificare sau coduri PIN, mai scrie Euronews.

Într-un exemplu citat de autorități, un cont numit „Signal Support” avertizează utilizatorul că a fost detectată o autentificare suspectă și îi cere să trimită codul de verificare pentru a securiza contul.

Cum preiau hackerii controlul conturilor

După ce obțin codul de verificare, atacatorii pot prelua controlul contului și pot bloca accesul utilizatorului legitim. Ulterior, hackerii pot folosi contul compromis pentru a trimite mesaje de phishing către contactele victimei. Astfel, atacul este extins către alte persoane sau organizații. Autoritățile americane spun că astfel de atacuri au vizat în special oficiali guvernamentali, militari, politicieni și jurnaliști.

Alerta emisă de autoritățile americane vine după avertismente similare lansate recent de agenții de informații din mai multe țări europene. Serviciile de securitate din Portugalia și Olanda au raportat la începutul lunii că hackeri conectați la Kremlin au vizat conturi Signal și WhatsApp ale unor oficiali guvernamentali, diplomați și militari. De asemenea, centrul francez pentru coordonarea crizelor cibernetice a emis recent o alertă privind același tip de atacuri.

Recomandările experților în securitate

FBI și CISA recomandă utilizatorilor să trateze cu suspiciune orice mesaj primit de la conturi necunoscute care solicită coduri de verificare sau informații sensibile. Experții recomandă blocarea și raportarea imediată a acestor mesaje și activarea tuturor funcțiilor de securitate disponibile în aplicațiile de mesagerie. Reprezentanții Signal au subliniat, de asemenea, că echipele oficiale de suport nu vor contacta niciodată utilizatorii prin mesaje pentru a cere coduri de verificare sau coduri PIN.

„Vigilența utilizatorilor rămâne cea mai bună apărare împotriva atacurilor de tip phishing”, au transmis reprezentanții platformei.