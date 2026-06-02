Agențiile spațiale pregătesc o premieră: primul astronaut cu dizabilități

McFall și-a pierdut un picior în urma unui accident de motocicletă, la vârsta de 19 ani. În 2022, el a fost selectat de Agenția Spațială Europeană (ESA) pentru un program care analizează posibilitatea participării persoanelor cu dizabilități fizice la misiuni spațiale, relatează BBC.

Un nou acord între guvernul britanic și compania americană de explorare spațială Vast permite acum Agenției Spațiale a Regatului Unit să atragă sponsorizări pentru finanțarea unui eventual zbor al lui McFall în spațiu.

De la Jocurile Paralimpice la pregătirea pentru spațiu

Originar din Hampshire și tată a trei copii, McFall a câștigat medalia de bronz la Jocurile Paralimpice de la Beijing din 2008.

Performanța a venit după ce a învățat să alerge din nou în perioada studiilor la Universitatea Swansea, unde s-a antrenat alături de sportivi paralimpici din Țara Galilor.

Dacă va participa la o misiune spațială, McFall va desfășura cercetări privind fiziologia umană, adaptarea sistemului musculo-scheletic la condițiile din spațiu, comportamentul protezelor în microgravitație și modul în care oamenii se deplasează și își mențin echilibrul în afara Pământului.

A fost declarat apt medical pentru o misiune pe ISS

McFall a declarat că nu are garanția că va ajunge în spațiu, însă consideră că este „cu siguranță cu un pas mai aproape” de acest obiectiv.

Un prim obstacol important a fost depășit anul trecut, când a fost declarat apt din punct de vedere medical pentru o misiune de lungă durată la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS).

El a precizat însă că procesul de pregătire este complex și presupune un volum mare de instruire.

Pregătirea include cursuri de supraviețuire în sălbăticie și pe mare, precum și instruire teoretică în domenii precum fizica, ingineria, biologia, performanța umană și comportamentul.

De asemenea, programul cuprinde zboruri parabolice, folosite pentru simularea condițiilor de imponderabilitate.

Experiența de chirurg și sportiv, un avantaj

Întrebat ce calități trebuie să aibă un astronaut, McFall a spus că sunt importante gândirea rațională, capacitatea de rezolvare a problemelor, comunicarea eficientă și luarea deciziilor sub presiune.

Potrivit acestuia, experiența acumulată atât în competițiile paralimpice, cât și în activitatea de chirurg, îl ajută în pregătirea pentru o eventuală misiune spațială.

McFall a amintit că participarea la Jocurile Paralimpice, programul de lucru solicitant din spitale și gestionarea unor situații dificile alături de pacienți și familiile acestora l-au pregătit pentru provocările vieții și muncii în spațiu.