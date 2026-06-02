O așezare preistorică, descoperită în timpul unor lucrări la drumuri. Un detaliu i-a surprins pe arheologi

Peste 800 de structuri arheologice au fost documentate de-a lungul traseului unei șosele de centură planificate lângă Mirow, Germania, transformând un proiect de infrastructură într-un amplu sit de investigație preistorică.
Sursa foto: Pexels - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
02 iun. 2026, 14:38, Life-Inedit
Descoperirile au fost făcute în timpul lucrărilor legate de varianta ocolitoare B198 din Mecklenburg-Vorpommern, unde arheologii au analizat aproximativ 15.637 de metri pătrați de teren, potrivit Daily Galaxy.

Un raport despre săpăturile de la Mirow descrie zona excavată ca fiind echivalentă cu aproximativ două terenuri de fotbal.

La prima vedere, multe dintre urme nu păreau spectaculoase. Unele apăreau ca pete închise la culoare în sol. Împreună însă, ele indică o zonă densă de activitate preistorică, posibil mult mai extinsă decât estimau inițial cercetătorii.

Printre descoperiri se numără vetre, gropi de gătit, fragmente ceramice, obiecte din metal, o posibilă structură de tip cuptor sau instalație de încălzire și o groapă umplută cu resturi de scoici.

Arkeonews a relatat că o mare parte a materialului datează din epoca târzie a bronzului, aproximativ 1100–550 î.Hr., cu urme ulterioare din epoca fierului pre-romană.

Construcția drumului a scos la iveală un sit preistoric dens

Descoperirea nu a rezultat dintr-o căutare țintită a unei așezări pierdute. Ea a apărut deoarece un proiect rutier modern a impus cercetări arheologice înainte de continuarea construcției.

Acest detaliu este esențial. Un coridor rutier expune de obicei doar o fâșie îngustă de teren. Dacă peste 800 de urme îngropate au apărut în interiorul acestei zone limitate, peisajul din jur ar putea conține alte vestigii în afara perimetrului excavat.

Structurile documentate lângă Mirow includ dovezi de utilizare a focului, preparare a hranei, utilizare a ceramicii și locuire repetată.

Raportările existente sunt prudente în privința dimensiunii sitului. Acesta este descris ca un posibil candidat pentru unul dintre cele mai mari situri din epoca bronzului din regiune, însă această concluzie rămâne condiționată. Sunt necesare săpături suplimentare pentru a confirma dacă zonele de descoperiri fac parte din aceeași așezare.

Întrebarea-cheie: a existat o comunitate mai mare la Mirow?

Problema arheologică principală nu este doar ce s-a găsit, ci modul în care descoperirile se leagă în peisaj.

Două sectoare de excavare separate, între Schulzensee și Mirower See, au produs urme similare de activitate preistorică. Cercetătorii analizează acum dacă acestea reprezintă situri distincte sau părți ale aceleiași zone de locuire extinse. Această interpretare nu este încă confirmată.

Aici devine importantă interpretarea mai amplă: drumul ar fi putut traversa doar o porțiune dintr-o comunitate preistorică mult mai mare.

Dacă viitoarele cercetări vor identifica continuitate între cele două zone cunoscute, situl de la Mirow ar putea fi semnificativ mai extins decât sugerează actualul coridor rutier.

