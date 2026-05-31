Arheologii au descoperit un tunel subteran uriaș ascuns în Ierusalim. Nimeni nu știe cine l-a săpat

Săpăturile au fost efectuate de Autoritatea pentru Antichități din Israel înainte de începerea lucrărilor de amenajare a unui nou cartier planificat de Autoritatea Funciară din Israel, potrivit Daily Galaxy.

Descoperirea a atras atenția nu pentru ceea ce au descoperit cercetătorii, ci pentru ceea ce rămâne necunoscut: nu s-au găsit artefacte, nici materiale care să poată fi datate și niciun indiciu clar privind scopul tunelului.

Adăugând la mister, mai multe secțiuni rămân blocate de prăbușiri, împiedicând arheologii să evalueze pe deplin situl.

Un spațiu subteran vast modelat de mâna omului

Intrarea în complex se face printr-o scară săpată în piatră, care coboară spre intrarea în tunel. În interior, arheologii au găsit straturi compacte de pământ care s-au acumulat treptat pe o perioadă îndelungată.

După cum se explică într-o declarație publicată de Autoritatea pentru Antichități din Israel, săpăturile de probă efectuate în diferite zone au arătat că pasajul atinge până la 5 metri înălțime și aproximativ 3 metri lățime.

Pereții tunelului au păstrat urme distincte de tăiere intenționată. Aspectul lor relativ neted și geometria regulată i-au determinat pe cercetători să considere structura ca un proiect de excavare planificat, mai degrabă decât o cameră formată natural.

Dimensiunile în sine sugerează o investiție considerabilă de muncă și efort tehnic, deși în prezent nu există dovezi care să indice cine a efectuat lucrarea.

Una dintre primele ipoteze explorate de arheologi lega tunelul de un sistem antic de alimentare cu apă menit să ajungă la o sursă subterană. Această posibilitate și-a pierdut treptat credibilitatea în cursul analizei.

O structură antică încă imposibil de datat

Pe baza observațiilor făcute în timpul excavării, arheologii cred că constructorii ar fi încercat să ajungă la un strat de cretă potrivit fie pentru producția de var, fie pentru extragerea de materiale de construcție.

Această interpretare este susținută de un puț vertical săpat în tavan, o caracteristică adesea asociată cu ventilația în spațiile de lucru subterane. Excavarea a dezvăluit, de asemenea, resturi de carieră distribuite pe porțiuni ale podelei.

Cercetătorii nu au exclus un alt scenariu: posibilitatea ca proiectul să fi fost abandonat înainte de finalizare. Dacă lucrările s-au încheiat prematur, este posibil ca urmele care ar fi dezvăluit în mod normal scopul propus să nu se fi acumulat niciodată.

Datarea tunelului rămâne la fel de dificilă. Arheologii nu au recuperat fragmente de ceramică, unelte, monede sau resturi organice care ar putea stabili un interval de timp.