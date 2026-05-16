Tricoul care a făcut înconjurul presei din Ungaria după ce Sepsi OSK a revenit în Superliga

Patronul covăsnenilor a dansat alături de suporteri pe gazon și a anunțat un buget de 6 milioane de euro pentru noul sezon.

Sepsi OSK a revenit în Superliga după un singur sezon petrecut în eșalonul secund, iar patronul Laszlo Dioszegi a transformat momentul într-un spectacol.

A coborât pe gazon imediat după fluierul de final, a celebrat alături de jucători și a dansat cu suporterii, purtând un tricou cu un mesaj în limba maghiară, preluat ulterior și de presa din Ungaria: „Liga 1, ți-a fost dor de noi?”

„Trăiesc intens pentru acest club. Este familia mea”

Promovarea a venit dramatic.

Sepsi a terminat la egalitate cu Chindia, scor 1-1, dar a obținut returul în primul eșalon în detrimentul Voluntariului, care va merge la baraj.

„Bucuria este imensă. Suntem una dintre puținele echipe care au reușit să promoveze din primul an după retrogradare”, a declarat Dioszegi.

„Trăiesc intens pentru acest club. Este familia mea.”

Patronul a recunoscut că și suporterii i-au pregătit un tricou cu propriul lor mesaj: „Prima ligă, venim! Ne-am plimbat și noi un pic, dar revenim.”

Pentru noul sezon, Dioszegi a anunțat un buget de 6 milioane de euro – același pe care l-a avut și în Liga 2 – și un obiectiv modest, dar realist: „În primul an, ne dorim să scăpăm de la retrogradare.”