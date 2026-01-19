Sadio Mané, despre protestul Senegalului în finala Cupei Africii: O nebunie să părăsești terenul

Finala disputată la Rabat (Maroc) a degenerat într-un haos total după ce selecționerul Senegalului, Pape Thiaw, a ordonat jucătorilor și staffului să părăsească terenul, nemulțumit de acordarea unui penalty Marocului pe final de meci, la scorul de 0-0. Incidentul a provocat o întrerupere de 17 minute.

Sadio Mané a fost singurul jucător senegalez care nu a luat parte la protest. Fostul star al lui Liverpool a fost surprins intrând la vestiare, după care, alături de portarul Edouard Mendy, și-a convins colegii să revină pe teren. La reluarea jocului, Brahim Diaz a ratat lovitura de la 11 metri.

„Fotbalul este ceva special. Toată lumea se uita la noi, lumea iubește fotbalul și cred că fotbalul este o bucurie, așa că trebuie să oferim o imagine bună fotbalului”, a declarat Mané.

„Mi se pare o nebunie să nu joci o finală doar pentru că arbitrul a acordat un penalty și să părăsești terenul. Cred că ar fi cel mai rău lucru, mai ales pentru fotbalul african. Aș prefera să pierd decât să se întâmple astfel de lucruri cu fotbalul nostru. Este foarte grav. Africa nu merită această imagine negativă. Fotbalul nu ar trebui să se oprească nici măcar zece minute, dar ce putem face? Trebuie să acceptăm ce s-a întâmplat. Partea bună este că ne-am întors pe teren, am jucat meciul și lucrurile au mers așa cum au mers”, a completat jucătorul, desemnat cel mai bun fotbalist al turneului.

Senegal a câștigat trofeul după prelungiri, Mané obținând astfel al doilea său titlu AFCON.