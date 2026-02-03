Secretarul General al NATO se va adresa parlamentului ucrainean în vizita sa la Kiev

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, urmează să efectueze o vizită la Kiev, unde va susține un discurs în fața Radei Supreme a Ucrainei, marți, pe 3 februarie.

A 15-a sesiune a parlamentului ucrainean include mai multe puncte importante pe agendă, printre care și un discurs al lui Mark Rutte, scrie European Pravda.

„Mâine, secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vorbi în Rada Supremă a Ucrainei”, a declarat deputatul ucrainean, Oleksii Honcharenko.

„Va avea loc deschiderea, un discurs al secretarului general al NATO și o serie de chestiuni procedurale”, a declarat Yaroslav Zhelezniak, tot deputat ucrainean.

Până în prezent, nu există un anunț oficial privind vizita lui Mark Rutte în capitala Ucrainei.

Pe 26 ianuarie, Rutte a îndemnat Uniunea Europeană să renunțe la regula „cumpără arme europene” în achizițiile de arme pentru Ucraina. De asemenea, el a cerut țărilor UE care „stau pe grămezi mari de interceptoare” să transfere aceste rachete către Ucraina.